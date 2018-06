Βαλίτσα σου φτιάξαμε για το σαββατοκύριακο (αν και ο καιρός μας τα χαλάει) και ήρθε η ώρα να σου φτιάξουμε και το νεσεσέρ. Πάμε να δούμε ποια είναι τα προϊόντα που μας έκλεψαν την καρδιά.

Άρωμα

Οι Viktor & Rolf αποκαλύπτουν τον πιο γλυκό πειρασμό του καλοκαιριού με το Bonbon Spring Summer, την εκρηκτική εκδοχή του αρχικού Bonbon. Για το Spring Summer, το αρχικό μπουκάλι του Bonbon ανθίζει κάτω από τις αχτίδες του ήλιου. Το κέντρο, στο χρώμα του ροζ της φράουλας, αντανακλά μεταλλιζέ λάμψη, κάνοντας αντίθεση με το ημιδιαφανές, πιο ανοιχτό ροζ των πλαϊνών του φιόγκου.

Κρέμα σώματος

Κλείσε τα μάτια και αφέσου στις μυρωδιές που αναδύει ένα δάσος αμέσως μετά από μια δροσερή πρωινή βροχή…Το άρωμα της μέντας σε συνδυασμό με το άρωμα φρεσκάδας από πράσινα φύλλα και κρίνα του δάσους θα σε ταξιδέψουν σε μια στιγμή απόλυτης ηρεμίας και χαλάρωσης. Όμως η μαγεία της Nivea δεν σταματά εδώ καθώς η καινοτόμα και μοναδική νέα προσέγγιση της NIVEA Soft μας επιτρέπει να συνδυάσουμε τις κρέμες της νέας σειράς και τα μοναδικά τους αρώματα έτσι ώστε να έχουμε κάθε φορά και από ένα διαφορετικό αρωματικό αποτέλεσμα. Γιατί όλες μας είμαστε μοναδικά διαφορετικές! Το ίδιο και η διάθεσή μας!

Χείλη

Για τρία μαγικά προϊόντα θα σου μιλήσω τώρα εγώ! Το bioten Lip balm “Hydrate my lips!” το οποίο κάνει θαύματα στα αφυδατωμένα από τον ήλιο χείλη. Χάρη στο βασικό συστατικό του, την aloe vera προσφέρει φροντίδα και ενυδάτωση που διαρκεί! Το bioten Lip balm “Freshen up my lips!” που ενυδατώνει και χαρίζει στα χείλη υπέροχο χρώμα και άρωμα καρπούζι! Και τέλος, το bioten Lip balm “Sun Protect my lips!” προστατεύει τα χείλη από την ηλιακή ακτινοβολία, καθώς έχει δείκτη SPF 25, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει αποτελεσματική ενυδάτωση.

Για τόνωση

Έχεις δοκιμάσει το Ιαματικό νερό της La Roche – Posay; Η καθημερινή χρήση του αποτελεί την απαραίτητη κίνηση για την καθημερινή φροντίδα ακόμα και του πιο ευαίσθητου δέρματος. Το Ιαματικό Νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε στιγμή της ημέρας για να καταπραΰνει και να αναζωογονήσει το δέρμα, ενώ αποτελεί την καλύτερη λύση για την αναζωογόνηση του προσώπου όταν βρίσκεται εκτεθειμένο στον ήλιο, τη σκόνη και την υγρασία. Σίγουρα μόλις το δοκιμάσεις δεν θα σταματήσεις!