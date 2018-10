Ελλάδα ή εξωτερικό; Ο καιρός βοηθά για μίνι ταξιδάκι αναψυχής ώστε να αναθερμάνετε το πάθος με το αγόρι σου. Και μόλις τα εισητήρια είναι στη τσέπη σας εσύ κοιτάς με αγωνία μια τη βαλίτσα και μια τη γεμάτη ρούχα ντουλάπα. Και αφού σκεφτείς ότι τίποτα από όλα αυτά δεν σου αρκεί αποφασίζεις να βγεις για ψώνια! Γιατί όλο και φωτογραφίες θα κυκλοφορήσουν στο Instagram και κρίμα να είσαι με τα ρούχα που έχεις ήδη φορέσει. Προσωπικά, σε κάθε μου ταξίδι φροντίζω να παίρνω ένα δύο διαφορετικά σύνολα, έτσι για την ανανέωση ρε παιδί μου.

Μπλούζες

H Ultralight Cashmere συλλογή από τη Falconeri είναι ειδικά επεξεργασμένη ώστε να δίνει μια εξαιρετικά λεπτή και απαλή αίσθηση, καθιστώντας την ιδανική ακόμα και για τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου. Η γυναικεία Ultralight Cashmene color palette κυμαίνεται από σοφιστικέ και ζεστούς ως τους πιο τολμηρούς και σύνθετους τόνους. Τα κλασικα χρώματα παραμένουν: μαύρο, rope, navy blue, σκουρο γκρι και ανθρακί, και προσθέτονται πιο μοντέρνες αποχρώσεις, όπως το ροζ, το λευκό, η κιμωλία, το oxford, το burgundy και το denim blue. Σε αυτή τη συλλογή παρουσιάζονται τα χρώματα του κονιάκ, emerald, τα gloss, το ζεστό ροζ, το sky, το τιρκουάζ, το κόκκινο, οι παστέλ αποχρώσεις του μπλε και του ροζ και το ανοιχτό μόβ. Η ήδη πλήρης συλλογή εμπλουτίζεται με νέα maxi, αμάνικα και κοντομάνικα turtleneck sweaters.

Jean

Το ταξίδι σου πρέπει να είναι άνετο, για αυτό και η Gap πρωτοπορεί με τη συλλογή Soft Wear, που περιλαμβάνει υπέροχα γυναικεία denim από εντυπωσιακά απαλά υφάσματα που κολακεύουν κάθε σωματότυπο και φοριούνται άνετα όλες τις ώρες της ημέρας. Τα υπέροχα απαλά υφάσματα Soft Wear χαρίζουν στα denim παντελόνια της Gap εξαιρετική εφαρμογή και άνεση, χωρίς να θυσιάζουν τίποτα από το κλασικό denim look που αγαπάμε.Πιο συγκεκριμένα, η γυναικεία φθινοπωρινή συλλογή περιλαμβάνει άνετα Soft Wear denim παντελόνια σε όλα τα στιλ, από slim και skinny, έως jegging (jeans+leggings).

Εσώρουχα

Ποιος ηταν αυτός ήθελα να ήξερα που είπε ότι οι άντρες δεν κοιτάνε τα εσώρουχα; Η Women’secret έχει ένα νέο υπέροχο σουτιέν που θα το λατρέψεις. Το Revolution Bra το ιδανικό σουτιέν για κάθε στυλ και ανάγκη. Ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους τύπους σώματος αλλά και για διαφορετικά μεγέθη και cups. 3 looks : Ηalter, strapless ή triangle, ειδικά σχεδιασμένα για κάθε σας ανάγκη, προσφέρουν άνετη εφαρμογή, ενίσχυση και φυσικά αναδεικνύουν το στήθος σας σε κάθε απαιτητική εμφάνιση. Άρα έχεις:

Δαντελωτό σουτιέν με ειδική ενίσχυση που αγκαλιάζει το στήθος και βολικό κούμπωμα για τo πιο trendy style.

Ένα ιδιαίτερο σουτιέν με χαμηλό κόψιμο στο στήθος που αναδεικνύει τους ώμους σας σε κάθε απαιτητική εμφάνιση

Δαντελωτό σουτιέν χωρίς μπανέλα και κούμπωμα. Ιδανικό για άνετη εφαρμογή, προσθέτει σε κάθε εξεζητημένο look μία ρομαντική νότα.

Κοσμήματα

Τα πρωτοποριακά βραχιόλια PANDORA Reflexions με επίπεδη πλέξη και ευέλικτο σχέδιο, σας προκαλούν να δημιουργήσετε το νέο σας στυλ με σιγουριά και δημιουργικότητα. Φορεμένα μόνα τους ή σε αμέτρητους συνδυασμούς με τα κομψά σύμβολα-clips, είναι ιδανικά για λαμπερές εμφανίσεις από το πρωί έως το βράδυ. Τα σύμβολα-clips της συλλογής, είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να εφαρμόζουν απόλυτα επάνω στο βραχιόλι και να παραμένουν στη θέση τους. Τα χαρακτηριστικά της συλλογής αποτυπώνονται στο όνομά της: Ένα X που εκφράζει τις λέξεις eXpression, eXcitement, eXperiences και eXceeding eXpectations. Η παιχνιδιάρικη συλλογή προσφέρει απεριόριστους τρόπους για να αναδείξετε τη θηλυκότητα και να εκφράσετε την προσωπικότητά σας, αποδεικνύοντας ότι η αυτοπεποίθηση πηγάζει από μέσα μας! Τα κοσμήματα της συλλογής είναι διαθέσιμα σε τρεις υπέροχες μεταλλικές αποχρώσεις: μασίφ ασήμι 925ο, PANDORA Shine και PANDORA Rose. Ακολουθήστε την κυρίαρχη τάση της σεζόν και συνδυάστε διαφορετικά μέταλλα μεταξύ τους, για να δημιουργήσετε μια εντυπωσιακή εμφάνιση που αντανακλά το στυλ και την προσωπικότητά σας!

Στο νεσεσέρ

To Roll in Liner, είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν, που θα λατρέψουν όλες! Το Roll in Liner είναι το νέο eyeliner από την MD Professionnel, το οποίο ξεχωρίζει για τον βραβευμένο εργονομικό του σχεδιασμό! Η διαφοροποίησή του είναι, ότι αντί για πινέλο ή βουρτσάκι έχει λαβή, που στο τελείωμά της έχει ένα μικρό δίσκο, τον οποίο περνά κανείς κατά μήκος, ακριβώς πάνω από τις βλεφαρίδες. Έτσι με ένα απλό πέρασμα, επιτυγχάνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς αστοχίες και περιττή δυσκολία.

Το ΝΕΟ INDOLA #COLORBLASTER φέρνει την επανάσταση στο χρώμα των μαλλιών σας! Οκτώ περιποιητικά conditioners με τεχνολογία Color–Change Complex, εμπνευσμένα από τις τελευταίες τάσεις στη μόδα και το μακιγιάζ, προσφέρουν μοναδικές αποχρώσεις οι οποίες διαρκούν για έως και 10 λουσίματα! Η νέα σειρά INDOLA #COLORBLASTER αποτελείται από οκτώ περιποιητικά conditioners με χρωστικά πιγμέντα, σχεδιασμένα για να λειτουργούν και σε συνδυασμούς, με ενσωματωμένο flex στις αποχρώσεις των ροζ, μπλε, πράσινο της μέντας, ασημί-γκρι, σοκολατί, κόκκινο, ζεστό χρυσό- ξανθό ή ψυχρό καθαρό ξανθό. Βαρεθήκατε το ασημί-γκρι look σας; Μετά από 10 λουσίματα μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των μαλλιών σας, ανάλογα με τη διάθεσή σας!