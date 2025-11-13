Κάθε φθινόπωρο κουβαλά εκείνη τη μαγική στιγμή που, πριν καν προλάβεις να αλλάξεις ρούχα στη ντουλάπα, αλλάζει πρώτα η διάθεσή σου. Ξυπνάς ένα πρωί και νιώθεις πως χρειάζεσαι λίγο περισσότερη υφή, λίγο παραπάνω στιλ. Δεν είναι μόνο οι θερμοκρασίες που το επιβάλλουν, αλλά η ανάγκη σου για μια μικρή ανανέωση, αυτή που ξεκινά πάντα από το πιο σταθερό στοιχείο του look σου, τα παπούτσια. Κι εκεί, κάπου ανάμεσα στο mood για αλλαγή και την αναζήτηση ενός statement κομματιού, μπαίνει στο παιχνίδι η συλλογή της Mourtzi.

Τα hot trends της σεζόν

Από την πρώτη ματιά καταλαβαίνεις ότι η Mourtzi Fall/Winter 2025 δεν παίζει με ημίμετρα. Αντίθετα, παίρνει τις τρεις πιο δυνατές υφές της εποχής, suede, velvet, leather, και τις κάνει πρωταγωνίστριες. Χωρίς φανφάρες, χωρίς υπερβολές. Μόνο με ουσία και αισθητική.

Suede: η πιο μαλακή είσοδος στο φθινόπωρο

Φυσικά, το suede επιστρέφει με δύναμη και, αλήθεια τώρα, εσύ πώς να του αντισταθείς; Τα ankle boots της συλλογής έχουν αυτή την «ήρεμη αυτοπεποίθηση» που σε κάνει να τα φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς δεύτερη σκέψη. Επίσης, ταιριάζουν τέλεια με knitted φορέματα και φαρδιά παλτό, κάνε μια μικρή αναζήτηση στο Pinterest και θα καταλάβεις.

Velvet: η υφή που ανεβάζει το glam χωρίς να το φωνάζει

Το velvet έχει κάτι θεατρικό, αλλά όχι ψεύτικο. Οι velvet γόβες της Mourtzi είναι το κομμάτι που θα σε συνοδεύσει από ένα afterwork drink μέχρι το πρώτο χριστουγεννιάτικο event της χρονιάς. Και ξέρεις, δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσεις: η υφή κάνει όλη τη δουλειά για σένα.

Leather: η πιο διαχρονική επένδυση

Επίσης, τα leather loafers είναι η επιτομή της πρακτικής κομψότητας. Παράλληλα, έχουν αυτό το «modern twist» που ψάχνεις όταν θέλεις να δείχνεις επαγγελματική, αλλά όχι βαρετή. Αν θες inspo, ρίξε μια ματιά και στο mourtzi.com για να δεις πώς παίζουν με τις minimal γραμμές.

Εν ολίγοις, η Mourtzi Fall/Winter 2025 σου θυμίζει κάτι πολύ απλό, κάθε σεζόν είναι μια μικρή επανεκκίνηση. Μια ευκαιρία να φρεσκάρεις όχι μόνο την ντουλάπα σου αλλά και τον τρόπο που παρουσιάζεις τον εαυτό σου στον κόσμο. Και ναι, όλα ξεκινούν από τα παπούτσια, ή μάλλον, από τα σωστά παπούτσια. Εσύ απλώς βάλε τα αγαπημένα σου Mourtzi και άφησε τη σεζόν να κάνει τα υπόλοιπα.