Υπάρχουν κομμάτια που δεν χρειάζονται περιττές συστάσεις, αρκεί μια ματιά για να νιώσεις ότι θα τα φορέσεις ξανά και ξανά, όλη τη σεζόν, αφού παντρεύουν τη λειτουργικότητα με το στυλ και αποπνέουν μια φυσική ανεμελιά. Αν το καλοκαίρι είχε «υπογραφή», τότε σίγουρα θα ήταν αυτή των Havaianas.

Το Havaianas Slim Split επανασυστήνει το icon

Αρχικά, η Havaianas παρουσιάζει το νέο Slim Split, ένα statement σχέδιο που ξεχωρίζει με το split toe και τα jelly λουράκια του. Εμπνευσμένο από τις toe-baring τάσεις και τις ασύμμετρες γραμμές που είδαμε στις πασαρέλες, το Slim Split αναδεικνύει τη μίνιμαλ πλευρά του καλοκαιρινού στυλ, με εκείνη τη δόση παιχνιδιάρικης φρεσκάδας που κάνει τη διαφορά.

Από το 1962, οι Havaianas είναι συνώνυμες με την άνεση και τη χαρά της ζωής. Φέτος, όμως, το brand ξεπερνά τα όρια του κλασικού σχεδιασμού, επανεφευρίσκοντας το αγαπημένο Slim σχέδιο με μια πιο urban και fashion-forward ματιά.

Το split toe γίνεται fashion statement

Επίσης, το χαρακτηριστικό split toe, που έκανε τις Havaianas αναγνωρίσιμες παγκοσμίως, αποκτά τώρα νέα ερμηνεία με ένα καμπυλωτό, ασύμμετρο τελείωμα, μια λεπτομέρεια που καθρεφτίζει τις πιο minimal chic τάσεις της σεζόν. Παράλληλα, τα jelly λουράκια προσθέτουν μια ημιδιαφανή, παιχνιδιάρικη υφή, εμπνευσμένη από το comeback των jelly sandals που λατρεύουν οι celebrities και οι trendsetters.

Ακόμα, αν λατρεύεις τα street style looks, αξίζει να ρίξεις μια ματιά στα στιγμιότυπα από την Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης, όπου το Slim Split έκανε το ντεμπούτο του, κατακτώντας τα fashion media και τους influencers.

Τρεις αποχρώσεις, άπειρο στυλ

Φυσικά, το νέο Havaianas Slim Split κυκλοφορεί σε τρεις seasonal αποχρώσεις, buttercream, coffee και red, που μπορούν να συνοδεύσουν κάθε mood και κάθε outfit. Από το πρωινό city stroll μέχρι το απογευματινό cocktail στην παραλία, είναι το κομμάτι που θα σε ακολουθεί παντού.

Η Havaianas όπως πάντα… αλλά πιο σύγχρονη από ποτέ

Τέλος, η Havaianas παραμένει πιστή στην αυθεντικότητά της, αποδεικνύοντας πως ένα απλό ζευγάρι σαγιονάρες μπορεί να μετατραπεί σε fashion statement. Έτσι, το Slim Split δεν είναι απλώς ένα νέο σχέδιο, αλλά ένας φόρος τιμής στη μίνιμαλ αισθητική, με μια δόση βραζιλιάνικης χαράς που κάνει τη ζωή (και το στυλ σου) λίγο πιο ανάλαφρη. Εξάλλου, το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ, όσο φοράς Havaianas.