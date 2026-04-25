Ένα πιάτο ελαφρύ, ανοιξιάτικο και πολύ γρήγορο, ιδανικό για τις μέρες που θέλεις κάτι νόστιμο χωρίς να περάσεις ώρες στην κουζίνα. Έχει αυτή τη φρεσκάδα που ταιριάζει τέλεια τέλη Απριλίου.

Υλικά (για 2-3 άτομα)

250 γρ. μακαρόνια (πένες ή σπαγγέτι)

200 γρ. φρέσκο σπανάκι

150 γρ. φέτα

2 κουταλιές ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

Ξύσμα & χυμός από 1 λεμόνι

Αλάτι & πιπέρι

Λίγο άνηθο ή μαϊντανό (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Βήμα 1:

Βράζεις τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κράτα λίγο από το νερό τους.

Βήμα 2:

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το σκόρδο για 1 λεπτό.

Βήμα 3:

Προσθέτεις το σπανάκι και το αφήνεις να μαραθεί (θέλει 2-3 λεπτά μόνο).

Βήμα 4:

Ρίχνεις τα μακαρόνια στο τηγάνι, προσθέτεις λίγο από το νερό που κράτησες και ανακατεύεις.

Βήμα 5:

Προσθέτεις τη φέτα θρυμματισμένη, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού. Ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσει το φαγητό.

Μικρό tip

Αν θέλεις πιο «γεμάτη» γεύση, πρόσθεσε λίγα καβουρδισμένα κουκουνάρια ή καρύδια από πάνω.

Είναι από αυτά τα πιάτα που τρώγονται ευχάριστα χωρίς να σε βαραίνουν και μπορείς να τα κάνεις ακόμα και τελευταία στιγμή.

Καλή απόλαυση!