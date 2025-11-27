Ένα μικρό… χιονισμένο θαύμα από το Παρίσι έχει κάνει τις τελευταίες μέρες τα social media να παραμιλούν, σκορπίζοντας όση χριστουγεννιάτικη διάθεση δεν κατάφεραν να μας δώσουν ούτε οι στολισμένοι δρόμοι της πόλης μας. Πρωταγωνιστής; Ο Jikamanu, ο χορευτής που αποφάσισε ότι τρεις μέρες πριν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να ταράξει το TikTok – και μάλλον είχε δίκιο, αφού το βίντεό του έχει ήδη εκτοξευθεί στα 12,9 εκατομμύρια προβολές και συνεχίζει χωρίς φρένο.



Στο viral στιγμιότυπο βλέπουμε το Παρίσι να ζει το πρώτο χιόνι της χρονιάς και τον κόσμο να αντιδρά με εκείνη τη γλυκιά αφέλεια που μόνο οι γιορτές μπορούν να ξυπνήσουν. Ο Jikamanu εμφανίζεται κρατώντας ένα τεράστιο ηχείο, λες και είναι ο προσωπικός DJ του δρόμου, και κάνει τους περαστικούς να κοντοσταθούν έξω από ένα γεμάτο μπαρ, αναρωτώμενοι τι συμβαίνει.

Και μετά… ξεκινάει η Μαράια. Οι πρώτες νότες του «All I Want for Christmas Is You» αρκούν για να γίνει ο δρόμος ένα αυθόρμητο πάρτι: άνθρωποι τυλιγμένοι με κασκόλ και σκουφιά, άλλοι που κρατούν ποτά, άλλοι φορτωμένοι τσάντες με ψώνια, όλοι όμως με ένα κοινό: χοροπηδούν, τραγουδούν και μοιάζουν να απολαμβάνουν μια στιγμή που δεν προγραμμάτισαν – γι’ αυτό και τους μένει αξέχαστη.

Στη λεζάντα του βίντεο, ο δημιουργός γράφει με μια δόση ειρωνικής τρυφερότητας: «Είναι δυνατόν να φέρεις χαρά και ευθυμία στο Παρίσι;». Και την ίδια ώρα, πάνω στο βίντεο εμφανίζεται το τέλειο caption: «Pov: Χορεύοντας κάτω από το χιόνι στο Παρίσι». Γιατί, τελικά, χρειάζεται μόνο ένα τραγούδι, λίγο χιόνι και πολλή διάθεση, για να γίνει ένας δρόμος ολόκληρη χριστουγεννιάτικη γιορτή.