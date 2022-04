Πολλές γυναίκες δεν το γνωρίζουν, αλλά φοράνε λάθος νούμερο στα εσώρουχα. Τα εσώρουχα πρέπει πάντα να είναι άνετα στο σώμα μας για να νιώθουμε και οι ίδιες άνεση αλλά και για να μην μας προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα στην υγεία μας.

Ο στηθόδεσμος αν είναι πιο μικρό νούμερο ή στενός μπορεί να μας προκαλέσει πρόβλημα στην αναπνοή, στην πλάτη, στο στήθος αλλά και να δημιουργήσει λάθος στάση σώματος. Εάν επιλέξετε πιο μεγάλο νούμερο δε θα στηρίζει αρκετά το στήθος σας και μπορεί να προκληθεί χαλάρωση.

Όσο αναφορά τα σλιπάκια εάν φορέσετε μεγαλύτερο νούμερο δεν θα καλύπτει σωστά την ευαίσθητη περιοχή με αποτέλεσμα να εισέρχονται μικρόβια. Αν είναι πιο μικρό νούμερο πιθανότατα να σας πιέζει κάτι που μπορεί να προκαλέσει ακόμα και ουρολοίμωξη.

Πως να επιλέξετε λοιπόν το σωστό νούμερο για εσάς ώστε να νιώθετε την απόλυτη άνεση.

Για να επιλέξετε στηθόδεσμο, φορέστε ένα σουτιέν που να σας ταιριάζει απόλυτα, πάρτε μια μεζούρα και περάστε τη γύρω από το κάτω μέρος του στηθόδεσμου. Έτσι μετράτε την περιφέρεια του θώρακα σας. Αν για παράδειγμα μετρήσετε 83 ή 84, τότε το νούμερο σας είναι το 85. Αν όμως μετρήσετε 76 ή 77 τότε ανήκετε στο 75. Ουσιαστικά στρογγυλοποιείτε και επιλέγετε το μέγεθος που είναι πιο κοντά.

Για τα σλιπ θα πρέπει να τα δοκιμάσετε σε ένα κατάστημα, φυσικά με το εσώρουχο σας από μέσα, για να δείτε πως ταιριάζουν στον δικό σας σωματότυπο. Θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την ευαίσθητη περιοχή και να μην σας πιέζουν στο πλάι.

