Η σχέση μας με το νερό περνάει συχνά από διάφορα στάδια και η αλήθεια είναι πως το απλό και κλασικό νεράκι κάποιες φορές φαντάζει λίγο μονότονο. Δεν είναι τυχαίο που οι φυσαλίδες έχουν κερδίσει έδαφος στις προτιμήσεις μας αφού προσφέρουν αυτή την ευχάριστη αίσθηση δροσιάς χωρίς τις περιττές θερμίδες των αναψυκτικών. Πρόκειται για μια τάση που ήρθε για να μείνει και πλέον το συναντάμε παντού από το γραφείο μέχρι τις βραδινές εξόδους μας.

Τι κρύβεται πίσω από το ανθρακικό

Πριν όμως γεμίσεις το ψυγείο σου καλό είναι να γνωρίζεις τι ακριβώς βάζεις στο ποτήρι σου. Στην πραγματικότητα το ανθρακούχο νερό είναι νερό στο οποίο έχει διαλυθεί διοξείδιο του άνθρακα υπό πίεση. Υπάρχουν οι φυσικές πηγές που αναβλύζουν με φυσαλίδες αλλά και οι εκδοχές όπου το ανθρακικό προστίθεται τεχνητά. Ανάμεσα στις επιλογές θα βρεις την απλή σόδα το μεταλλικό νερό με τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία αλλά και το τόνικ το οποίο όμως κρύβει παγίδες καθώς περιέχει ζάχαρη και κινίνη.

Ο μύθος για το χαμόγελό μας

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους που συνοδεύουν αυτή την επιλογή αφορά το χαμόγελό μας. Υπάρχει η εντύπωση πως η οξύτητα του ανθρακικού καταστρέφει το σμάλτο των δοντιών. Οι ειδικοί πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί εξηγώντας πως το σκέτο ανθρακούχο νερό είναι ελάχιστα πιο όξινο από το κανονικό και δεν αποτελεί απειλή. Το πρόβλημα ξεκινά όταν προστίθενται γλυκαντικά ή κιτρικά οξέα που συναντάμε σε αρωματισμένες εκδοχές οι οποίες μπορούν όντως να γίνουν επιθετικές για την οδοντοστοιχία μας.

Πέψη και προσωπικές αντοχές

Στο κομμάτι της πέψης η εμπειρία είναι καθαρά υποκειμενική και απαιτεί μια προσεκτική παρατήρηση του σώματός μας. Για πολλές γυναίκες η αίσθηση των φυσαλίδων προσφέρει μια ανακούφιση από τη δυσπεψία και δημιουργεί έναν πρόσκαιρο κορεσμό που βοηθά στον έλεγχο της πείνας. Από την άλλη πλευρά αν το στομάχι σου είναι πιο ευαίσθητο ή υποφέρεις από φουσκώματα το ανθρακικό μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Είναι σημαντικό να ακούς τις αντιδράσεις του οργανισμού σου και να μην πιέζεις καταστάσεις μόνο και μόνο επειδή θεωρείται μόδα.

Η ενυδάτωση παραμένει προτεραιότητα

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η ενυδάτωση που προσφέρει είναι εφάμιλλη του παραδοσιακού νερού. Η απάντηση είναι θετική καθώς το σώμα απορροφά τα υγρά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αν λοιπόν το ανθρακούχο σε βοηθά να πίνεις περισσότερο μέσα στη μέρα και να αποφεύγεις τα ζαχαρώδη ποτά τότε αποτελεί μια εξαιρετική λύση. Απλώς φρόντισε να διαβάζεις τις ετικέτες για τυχόν κρυμμένο νάτριο και απόλαυσε τη δροσιά του με μέτρο και επίγνωση.

Η ισορροπία είναι πάντα το κλειδί για κάθε επιλογή που αφορά την ευεξία μας. Το ανθρακούχο νερό μπορεί να γίνει ο δροσερός πρωταγωνιστής στα διαλείμματά σου αρκεί να θυμάσαι πως η βάση της σωστής λειτουργίας του οργανισμού παραμένει το καθαρό φυσικό νερό. Δοκίμασε να προσθέσεις μερικές φέτες λεμόνι ή αγγούρι για επιπλέον γεύση και απόλαυσε τις φυσαλίδες σου χωρίς ενοχές αλλά με την απαραίτητη προσοχή στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.