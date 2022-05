Απέκτησε τα πιο εκθαμβωτικά looks που επιθυμείς με τα νέα προϊόντα got2b!

Ανακάλυψε τα νέα προϊόντα got2b Guardian Angel spray θερμοπροστασίας για λαμπερό αποτέλεσμα και got2b Chaotic Fibre Gum κρέμα styling για messy–chaotic look!

Είναι γεγονός ότι οι ανάγκες των μαλλιών μας είναι διαφορετικές για τον καθένα. Για το λόγο αυτό, το got2b έρχεται να παρουσιάσει δύο νέα προϊόντα styling τα όποια ήρθαν για να μείνουν στην καθημερινότητα σου.

Για εσένα που χρησιμοποιείς καθημερινά συσκευές θερμότητας για το styling των μαλλιών σου, όπως πιστολάκι, ψαλίδια ή και σίδερο ισιώματος, με το got2b Guardian Angel θα πεις αντίο στα ταλαιπωρημένα μαλλιά για πάντα. Πρόκειται για ένα spray που προστατεύει τα μαλλιά σου από τη θερμότητα έως και 220 °C! Δημιουργεί ένα προστατευτικό φράγμα γύρω από την επιφάνεια της τρίχας, σαν μια ασπίδα που επιβραδύνει τη μεταφορά της θερμότητας, αποτρέποντας την αφυδάτωση και την αποδυνάμωση της τρίχας. Τι το κάνει ξεχωριστό από τα άλλα spray προστασίας; Εκτός από την προστασία κατά της θερμότητας, υπόσχεται λαμπερή όψη στα μαλλιά χωρίς να τα βαραίνει!

Για εσένα που θέλεις ατημέλητο look… το got2b Chaotic Fibre Gum είναι ο κατάλληλος σύμμαχος σου για το στυλ των μαλλιών που επιθυμείς. Δίνει δομή και φορμάρισμα στα μαλλιά για ένα messy look. Παράλληλα προσφέρει ελαστικό κράτημα για φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί, κάνοντας έτσι το styling πιο εύκολο από ποτέ!

Tι περιμένεις λοιπόν;

got2b Guardian Angel και got2b Chaotic Fibre Gum για το αποτέλεσμα που επιθυμείς κάθε στιγμή της μέρας!

Το νέο got 2 b Guardian Angel αναλυτικά:

Οφέλη:

Παρέχει θερμοπροστασία έως και 220 °C

Προσφέρει λάμψη χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά

Οδηγίες χρήσης:

Ψεκάστε κατάλληλη ποσότητα σε νωπά μαλλιά πριν τη χρήση του σεσουάρ, του σίδερου για ίσιωμα ή για μπούκλες.

Το νέο g ot2b C haotic F ibre G um αναλυτικά:

Οφέλη:

Δίνει στα μαλλιά σχήμα και υφή που διαρκεί

Προσφέρει ελαστικό κράτημα για φυσικό αποτέλεσμα

Οδηγίες χρήσης:

Εφαρμόστε μικρή ποσότητα του προϊόντος σε στεγνά μαλλιά και δημιουργήστε το look που επιθυμείτε.