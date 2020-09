Ο River, γνωστός για τους ρόλους του στο “Stand By Me”, “Running on Empty” και “My Own Private Idaho”, πέθανε στις 31 Οκτωβρίου 1993, όταν ήταν 23 ετών, μετά από υπερβολική δόση στο Viper Room στο Δυτικό Χόλιγουντ. Ο Joaquin, ο οποίος ήταν 19 εκείνη την εποχή, ήταν μαζί του και και ήταν εκείνος που κάλεσε το 911.

Το χρονικό της σχέσης το ζευγαριού

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας «Her» του 2016. Στην ταινία, η Μάρα υποδύεται την Κάθριν, την πρώην σύζυγο του Θιοντόρ (Φοίνιξ). Ως αποτέλεσμα, οι δύο τους ήρθαν πιο κοντά. Παρότι τότε ξεκίνησε η σχέση τους, δεν αποκαλύφτηκε για αρκετούς μήνες.

Τον Οκτώβριο του 2016 συνεργάζονται ξανά στην ταινία «Μαρία η Μαγδαληνή» και οι φήμες ότι είναι ζευγάρι έχουν αρχίσει ήδη να φουντώνουν. Το περιοδικό W με ρεπορτάζ του, επιβεβαιώνει ότι οι δυο τους είναι μαζί.

Το Μάιο του 2017 κάνουν γνωστή τη σχέση τους, στο 70ο ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών όπου ο Φοίνιξ κερδίζει το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ταινία «Δεν ήσουν ποτέ εδώ». Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, οι New York Times αποκαλύπτουν ότι οι δύο τους συζούν.

Αν και οι δύο ηθοποιοί έχουν πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες στο βιογραφικό τους, ο Joaquin Phoenix έγινε πασίγνωστος από τον ρόλο του στην ταινία Joker (2019) και η Rooney Mara από τον ρόλο της στην ταινία «Το Κορίτσι με το Τατουάζ» (2012).

Στα βραβεία Όσκαρ του 2020, έγινε viral μία φωτογραφία του ζευγαριού. Τους δείχνει μετά την μεγάλη νίκη του Phoenix στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου, τρώνε (vegan) burger με έξω από το χώρο διεξαγωγής καθισμένοι στα σκαλιά. Από πολλούς η φωτογραφία θεωρήθηκε «Couple Goals», δηλαδή το όνειρο σε κάθε σχέση.