Ο Χοακίν Φοίνιξ θα υποδυθεί τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη στην ταινία “Kitbag”. Μάλιστα, για την ταινία θα συνεργαστεί ξανά με τον Riddley Scott, ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία «Ο Μονομάχος» στην οποία έπαιζε και ο Phoenix. Στην συγκεκριμένη ταινία, ο Χοακίν ήταν και υποψήφιος για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως ανταγωνιστής του Ράσελ Κρόου.

Τώρα, οι δύο πετυχημένοι άντρες θα συνεργαστούν ξανά στην ταινία “Kitbag”, η οποία θα επικεντρώνεται στην ιστορία του Μεγάλου Ναπολέοντα πριν τις μάχες που του χάρισαν τον χαρακτηρισμό «μέγας». Ακόμη, το σενάριο θα εντρυφήσει στην στην γεμάτη εντάσεις σχέση του με τη σύζυγό του, Ζοζεφίνα.

Το σενάριο της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Ντέιβιντ Σκάρπα, με τον οποίο ο Σκοτ είχε κάνει το “All the Money in the World”, προς τριετίας.

Εάν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλες επίσημες λεπτομέρειες σχετικά με την επερχόμενη ταινία, η νέα συνεργασία Φοίνιξ – Σκοτ μας κέντρισε το ενδιαφέρον.