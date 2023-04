Το Novalif ε πρωταγωνιστεί με τη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών», το αφιέρωμα στη Mother ’ s Day , νέες σειρές και το «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon»

Οι ζώνες «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) και «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00) υπόσχονται μοναδικές σινέ βραδιές

Πλούσιο μενού με τα New Box Sets & Documentaries της ΕΟΝ με σειρές, και σπέσιαλ ντοκιμαντέρ

Ο απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός, τα κανάλια Novacinema και το Novalifε υποδέχονται τον Μάιο με μεγάλες πρεμιέρες, σπέσιαλ αφιερώματα και νέες ζώνες που θα καθηλώσουν τους σινεφίλ στο σαλόνι τους ή όπου αλλού κι αν βρίσκονται!

Οι τέσσερις Κυριακές του Μαΐου, υπόσχονται blockbusters και μεγάλες ταινίες στην Sunday Premiere στο Novacinema1 (22:00)!

Με την ταινία μυστηρίου « Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες » (Where The Crawdads Sing, Κυριακή 7/5) με τους Daisy Edgar – Jones , Harris Dickinson , Taylor John Smith , David Strathairn

» (Where The Crawdads Sing, Κυριακή 7/5) με τους Με την περιπέτεια «Proxima​» (Κυριακή 14/5) με τους Matt Dillon, Eva Green, Sandra Huller, Nancy Tate

(Κυριακή 14/5) με τους Με την δραματική ταινία « The Forgiven » (Κυριακή 21/5) με τους Jessica Chastain, Ralph Fiennes, Matt Smith

» (Κυριακή 21/5) με τους Με την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Minions: The Rise of Gru» (Κυριακή 28/5) με τις φωνές των Γιάννη Ζουγανέλη, Λίλας Μουτσοπούλου, Νίκου Νίκα, Αργύρη Παυλίδη

Παράλληλα, οι σινεφίλ από τον Μάιο αποκτούν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1 τη νέα αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» με ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. «Call me by your Name​» (4/5), «Baby Driver» (11/5), ​«The Social Network» (18/5), ​«Inglourious Basterds» (25/5) είναι τα φιλμ που θα απολαύσουν οι συνδρομητές της Nova.

Την ίδια στιγμή στο Novacinema2 έρχεται από τις 15-26/5 ένα σπέσιαλ αφιέρωμα για το 76ο Cannes Film Festival από Δευτέρα έως Παρασκευή με δύο ταινίες back to back στις 22:00 και στις 24:00. 20 ταινίες, που έχουν αποσπάσει 27 υποψηφιότητες και έχουν κατακτήσει 21 βραβεία θα κρατήσουν συντροφιά στους συνδρομητές.

Φυσικά οι σινεφίλ θα απολαύσουν και τον Μάιο τις αγαπημένες τους ανανεωμένες ζώνες, «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) και «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00).

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχεται στο Novacinema4 ο πολυαναμενόμενος 4ος και τελευταίος κύκλος της σειράς «Barry» (από την Τετάρτη 10/5 και κάθε Τετάρτη στις 22:00), ενώ πρεμιέρα θα κάνει η σειρά «Off Track​» από τη Δευτέρα 29/5 στις 22:00 και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα στο πλαίσιο της ζώνης «House of Europe».

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό. Κάθε Τρίτη στις 21:00 η νέα ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» καθηλώνει τους συνδρομητές. Ιστορίες γυναικών που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές. Τον Μάιο θα προβληθούν τα ντοκιμαντέρ «A Girl Can Touch the Sky​» (2/5), «The Kardashians: Billion Dollar Dynasty​» (9/5), «Varda by Agnes​» (16/5), «Dirty John, The Dirty Truth» (23/5), «Audrey» (30/5). Παράλληλα, στο Novalifε οι συνδρομητές θα απολαύσουν την Κυριακή 14/5 ένα ολοήμερο αφιέρωμα (από τις 13:30 και μέχρι τα μεσάνυχτα) για τη Mother’s Day με ταινίες και σειρές όπως «Μαμάδες στο παγκάκι», «The truth», «Retour chez ma mere», «I don’t know how she does it», «The impossible», «The Meddler». Ταυτόχρονα, κάνουν πρεμιέρα στο Novalifε οι σειρές «The Girl from Plainville», «Kings of Airwaves» και «​Pure Love». Την ίδια στιγμή το «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» (κάθε βράδυ μετά την ταινία των 21:00) συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για τους τηλεθεατές.

Πλούσιο όμως είναι και το μενού με τα New Box Sets & Documentaries της ΕΟΝ! Οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις σειρές «Deadline Gallipoli», «Mother – Father – Son», «North Water​», «Pursuit of Love​», «A Very English Scandal​», «A Very British Scandal​» και τα ντοκιμαντέρ «Elon Musk: Superhero or Supervillain?​», «Married to a psychopath​», « Nureyev​».

Οι ταινίες και σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημέρων.