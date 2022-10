Έπιασε κουτάλα και μας φέρνει δύο νέες λιχουδιές ο Γρηγόρης της γειτονιάς μας.

Αυτά είναι Νέα! Burger & Hot Dog τώρα στον Γρηγόρη

Ο Γρηγόρης καλωσορίζει το φθινόπωρο με νέες και μοναδικά γευστικές προτάσεις. Δύο ζουμερά burger και ένα απολαυστικό hot dog, είναι τα Nέα του Γρηγόρη, που… μόλις έφτασαν!

Με πρωταγωνιστές το χειροποίητο μπιφτέκι και το αφράτο μπριός ψωμάκι το Cheeseburger & το BBQ Burger, υπόσχονται να ενθουσιάσουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς burger lovers.

Όσο για το Hot Dog, με το μαλακό ψωμάκι, το λουκάνικο και τον απολαυστικό συνδυασμό από μαγιονέζα, μουστάρδα & BBQ sauce, είναι σίγουρο ότι ανεβάζει το street food σε ένα άλλο επίπεδο.

Τα Burgers & το Hot Dog του Γρηγόρη, εντυπωσιάζουν με την ποιότητα και τη γεύση τους και αποτελούν την ιδανική επιλογή για ένα πλήρες και χορταστικό γεύμα στο σπίτι, στο γραφείο ή on the go. Θα τα βρείτε, ζεστά και λαχταριστά, σε όλα τα καταστήματα Γρηγόρης και online στο gregorys.gr ή στην εφαρμογή Gregory’s e-order.

Γιατί αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα τους ξέρεις με το μικρό!

Λίγα λόγια για τον Γρηγόρη

Ο Γρηγόρης βρίσκεται δίπλα σου εδώ και 50 χρόνια, στη δική σου γειτονιά, στη δική σου πόλη, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες! Βραβεύτηκε σαν Famous Brand στην Ελληνική αγορά για το 2021-2022 και κατέχει την 9η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη με τις μεγαλύτερες αλυσίδες καφέ. Όλοι εμείς στην οικογένεια του Γρηγόρη εργαζόμαστε με πάθος για να καταλαμβάνουμε μια υψηλή θέση στην καρδιά των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που καθημερινά μας επισκέπτονται! Γι’ αυτό σ’ εσένα, όπως και σε κάθε μας επισκέπτη δίνουμε μια υπόσχεση: να έρχεσαι και να φεύγεις από τα καταστήματά μας με χαμόγελο και φυσικά να απολαμβάνεις παραδοσιακές και μοναδικές συνταγές και τον καφέ σου ακριβώς όπως τον θες.

