Όταν το κράτος σου πληρώνει το dating app

Αν θεωρείς ότι η ιδιωτική σου ζωή είναι… αυστηρά δική σου υπόθεση, ίσως ήρθε η ώρα να ρίξεις μια ματιά στο τι συμβαίνει στην Ιαπωνία. Εκεί, οι αρχές αποφάσισαν να μπουν ενεργά στο παιχνίδι των γνωριμιών, φτάνοντας μέχρι το σημείο να καλύπτουν μέρος της συνδρομής σε εφαρμογές dating.

Συγκεκριμένα, η νομαρχία Κότσι λανσάρει ένα μέτρο που, για πολλούς, μοιάζει βγαλμένο από σενάριο. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έως 20.000 γεν τον χρόνο σε νέους ηλικίας 20 έως 39 ετών, αρκεί να εγγραφούν σε πιστοποιημένες πλατφόρμες γνωριμιών.

Από τα συνοικέσια… στα apps

Δεν πρόκειται για μια τυχαία κίνηση. Οι τοπικές αρχές βασίστηκαν σε ένα στοιχείο που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουν τις σχέσεις: περίπου το 25% των νέων γάμων στην Ιαπωνία ξεκινά πλέον μέσα από εφαρμογές.

Με άλλα λόγια, το κλασικό «γνωριστήκαμε στη δουλειά» ή «μας σύστησαν φίλοι» φαίνεται να υποχωρεί. Στη θέση του, έρχεται το swipe. Η επιδότηση αφορά υπηρεσίες που θεωρούνται αξιόπιστες, όπως η εφαρμογή Tapple, η οποία ήδη συνεργάζεται με κρατικούς φορείς για πιο ελεγχόμενες και ασφαλείς γνωριμίες.

Ενθουσιασμός ή… σκεπτικισμός;

Φυσικά, μια τέτοια πρωτοβουλία δεν θα μπορούσε να περάσει χωρίς αντιδράσεις. Στα social media και τα forums, οι απόψεις διχάζονται. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν όσοι βλέπουν το μέτρο ως μια τολμηρή προσπάθεια να αντιμετωπιστεί ένα υπαρκτό πρόβλημα με σύγχρονα εργαλεία. Από την άλλη, δεν λείπουν οι φωνές που λένε ότι το κράτος «χτυπάει» το σύμπτωμα και όχι την αιτία. Για πολλούς Ιάπωνες, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν μπορούν να γνωρίσουν κάποιον, αλλά ότι δεν έχουν τον χρόνο, την ενέργεια ή την οικονομική σταθερότητα για να χτίσουν μια σχέση.

Το πραγματικό πρόβλημα είναι αλλού;

Η αλήθεια είναι πιο σύνθετη. Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ένα από τα πιο έντονα δημογραφικά προβλήματα παγκοσμίως. Ο πληθυσμός γερνά, οι γεννήσεις μειώνονται και ολόκληρες περιοχές αδειάζουν.

Η ίδια η νομαρχία Κότσι μετρά πλέον περίπου 650.000 κατοίκους, με την τάση να είναι καθοδική. Και όσο μειώνεται ο νεαρός πληθυσμός, τόσο αυξάνεται η πίεση στο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζονται τέτοιου τύπου λύσεις. Στο παρελθόν, έχουν οργανωθεί μέχρι και κρατικά… blind dates ή καμπάνιες για την προώθηση του γάμου.

Λύση ή απλώς μια προσωρινή «ανάσα»;

Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Μπορεί μια επιδότηση σε dating apps να αλλάξει ουσιαστικά τη δημογραφική πορεία μιας χώρας; Ή πρόκειται απλώς για μια κίνηση που δείχνει περισσότερο την αγωνία των αρχών παρά μια πραγματική στρατηγική; Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ιαπωνία πειραματίζεται με τρόπους που πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητοι. Και ίσως αυτό από μόνο του να λέει πολλά για το πόσο πιεστική έχει γίνει η κατάσταση.