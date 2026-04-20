Η Katy Perry βρέθηκε πρόσφατα στη Rome και έκανε μια στάση στη διάσημη Trevi Fountain, αλλά όχι με τον πιο… συνηθισμένο τρόπο.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok την Κυριακή 19 Απριλίου, η 41χρονη τραγουδίστρια φαίνεται μπροστά στο εντυπωσιακό συντριβάνι, ντυμένη χαλαρά με ένα γκρι φούτερ, να τραγουδά «δώστε μου κάποιος ένα νόμισμα», αφού συνειδητοποίησε πως δεν είχε καθόλου ψιλά μαζί της για να ακολουθήσει το γνωστό έθιμο.

Με χιούμορ, σχολίασε πως «δεν τα πάει καλά με τα ρέστα», κάνοντας μια έμμεση αναφορά σε στίχο από το άλμπουμ Witness. Παράλληλα, εξήγησε ότι ήθελε οπωσδήποτε να ρίξει κάτι στο νερό για καλή τύχη. Έτσι, για λίγα δευτερόλεπτα, έβαλε μέσα την πιστωτική της κάρτα, πριν την πάρει ξανά πίσω.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα με αφορμή μια ιδιωτική εμφάνιση που πραγματοποίησε το Σάββατο 18 Απριλίου στο La Nuvola, ωστόσο βρήκε χρόνο να απολαύσει και μια βόλτα στην πόλη.