Ο 38χρονος Takuya Higashimoto μπορεί να ήταν άνεργος, αλλά σίγουρα δεν του έλειπε η… εφευρετικότητα. Βρήκε το αδύναμο σημείο του Demae-can, μιας από τις πιο γνωστές εφαρμογές delivery στην Ιαπωνία, και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο.

Από ένα «πείραμα» σε πλήρη επιχείρηση

Ξεκίνησε, όπως είπε ο ίδιος, «για πλάκα». Όμως σύντομα, το παιχνίδι των παραγγελιών μετατράπηκε σε… δωρεάν φαγητό. Δημιουργώντας 124 διαφορετικούς λογαριασμούς, με ψεύτικα ονόματα και διευθύνσεις, ο Higashimoto παράγγελνε φαγητό και μετά δήλωνε ότι «ποτέ δεν το παρέλαβε». Κάθε φορά, η εφαρμογή του επέστρεφε τα χρήματα.

Έτσι, μέσα σε δύο χρόνια, κατάφερε να αποσπάσει περισσότερα από 3,7 εκατομμύρια γιεν, δηλαδή περίπου 24.000 δολάρια. Από παγωτά μέχρι τηγανητό κοτόπουλο, τίποτα δεν έλειπε από το… «μενού» των δωρεάν γευμάτων του.

Ένα καλά στημένο κόλπο

Ο τρόπος του ήταν σχεδόν επαγγελματικός αφού χρησιμοποιούσε προπληρωμένες κάρτες, άλλαζε συνεχώς λογαριασμούς και διέκοπτε τη συνδρομή του προτού η πλατφόρμα εντοπίσει την απάτη. Για μεγάλο διάστημα, το σχέδιό του έμενε στο σκοτάδι. Μέχρι που η αστυνομία της Ναγκόγια τον εντόπισε έπειτα από εκτεταμένη έρευνα και τον συνέλαβε.

Μετά τη σύλληψη, η Demae-can ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει νέο σύστημα ειδοποιήσεων για να εντοπίζει ύποπτες συμπεριφορές και να αποτρέπει παρόμοιες περιπτώσεις.

Κι ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι «απλώς δοκίμαζε την τύχη του», η υπόθεση έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση στην Ιαπωνία γιατί πόσο ασφαλείς είναι τελικά οι εφαρμογές φαγητού και πού ξεκινά, και πού τελειώνει, το όριο της ηλεκτρονικής απάτης;