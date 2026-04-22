Το «Ferto the game» είναι ένα arcade παιχνίδι τύπου endless runner, που πατάει πάνω στο vibe και την αισθητική της φετινής ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision Song Contest 2026. Στο gameplay, ο παίκτης αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τον Akylas, αποφεύγοντας εμπόδια στον δρόμο προς τη Vienna και τον μεγάλο τελικό. Η λογική είναι απλή αλλά εθιστική, όπως κάθε σωστό endless runner, με έντονα visuals και ρυθμό που παραπέμπει άμεσα στο τραγούδι.

Από το Ραδιομέγαρο… στο κινητό σου

Το παιχνίδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε arcade παιχνιδομηχανή στο ERT Ραδιομέγαρο, στο πλαίσιο της Press Day της Eurovision, όπου κέρδισε θετικές εντυπώσεις από τους παρευρισκόμενους.

Αν δεν ήσουν εκεί, δεν πειράζει. Μπορείς να το παίξεις online, είτε από desktop είτε από κινητό, μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ.

Behind the scenes

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του «Ferto the game» ανέλαβε το τμήμα Social Media της Γενικής Διεύθυνσης Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της ΕΡΤ, δείχνοντας πώς ένα τραγούδι μπορεί να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη digital εμπειρία. Αν σου αρέσουν τα γρήγορα, μουσικά games και θέλεις μια διαφορετική «γεύση» Eurovision, αξίζει να του δώσεις μια ευκαιρία.