Ο χώρος καταλαμβάνει τον τελευταίο όροφο ιδιόκτητου κτηρίου γραφείων, που στεγάζει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων στην Ελλάδα, στην Αθήνα, με προνομιακή θέα προς τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Η μελέτη επικεντρώνεται στο γραφείο του νεότερου CEO της εταιρείας, για το οποίο ζητήθηκε από την ομάδα του Studio LILA architect+designer και την αρχιτέκτονα Λίλα Αθανασοπούλου, ο πλήρης ανασχεδιασμός τόσο του εσωτερικού χώρου όσο και της αντίστοιχης βεράντας. Ο σχεδιασμός κλήθηκε να ενσωματώσει συγκεκριμένους περιορισμούς, όπως η διατήρηση του υφιστάμενου WC και της ταπετσαρίας της σκάλας εντός του κυρίως γραφείου.

Μέχρι πρόσφατα, ο χώρος χαρακτηριζόταν από έντονη παρουσία κλασικών ξύλινων στοιχείων και αυστηρής επίπλωσης. Στόχος της νέας αρχιτεκτονικής προσέγγισης υπήρξε η διατήρηση του κύρους και της διαχρονικής ταυτότητας της εταιρείας, μέσα από ένα σύγχρονο και εκλεπτυσμένο σχεδιαστικό λεξιλόγιο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, υιοθετήθηκαν λιτές γραμμές και συνδυασμοί σύγχρονων υλικών, που επαναπροσδιορίζουν την αισθητική του χώρου, χωρίς να αναιρούν την εγγενή του κλασικότητα. Στο ίδιο πνεύμα επανασχεδιάστηκαν η κοινόχρηστη είσοδος, ο χώρος υποδοχής και το διευθυντικό γραφείο, με custom-made κατασκευές που εξασφαλίζουν υψηλή εργονομία και μια ενιαία σχεδιαστική ταυτότητα.

Το διευθυντικό γραφείο διατηρήθηκε στη θέση με θέα προς την Ακρόπολη, σε οπτικό διάλογο με το τραπέζι συνεδριάσεων, το οποίο αναπτύσσεται μπροστά από ειδικά σχεδιασμένη κατασκευή που ενσωματώνει μεγάλη οθόνη και σύστημα προβολής.

Η βεράντα σχεδιάστηκε ως φυσική προέκταση του εσωτερικού χώρου, λειτουργώντας ως συμπληρωματικός και μια πράσινη οπτική φυγή. Η διαμόρφωσή της εξασφαλίζει προστασία από τη δυναμική ροή της λεωφόρου Συγγρού, φιλτράροντας τις ανεπιθύμητες οπτικές προς τα γειτονικά κτήρια, χωρίς να διακόπτεται η θέα προς τον Ιερό Βράχο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον σχεδιασμό της εισόδου ήδη από το σημείο του κεντρικού κλιμακοστασίου, όπου η σταδιακή αποκάλυψη του χώρου προϊδεάζει τον επισκέπτη για τη μετάβαση σε ένα περιβάλλον υψηλής ιεραρχίας.

Η ξύλινη επένδυση της εισόδου, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες επενδύσεις και το πορτραίτο του ιδρυτή της εταιρείας —ως διακριτικό φόρο τιμής— συνθέτουν, με τη συμβολή διακριτικά εστιασμένου φωτισμού, ένα περιβάλλον με έντονο, σύγχρονο και δυναμικό χαρακτήρα.

Ο χώρος υποδοχής διαμορφώνεται με απαλές χρωματικές αποχρώσεις, παλαιωμένους καθρέπτες και καμπύλες φόρμες, αποπνέοντας ηρεμία και ενισχύοντας την αίσθηση αβίαστης άνεσης, παρά τους περιορισμούς του διαθέσιμου εμβαδού, χωρίς εκπτώσεις στο αισθητικό αποτέλεσμα.

Μελέτη – Κατασκευή: LILA architect+designer

Φωτογραφίες: Τερέζα Παλαιολόγου, Instagram: tereza_palaiologou

