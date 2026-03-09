Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα. Η εβδομάδα ξεκινά με ένταση αλλά και αποφασιστικότητα. Ό,τι καθυστερούσε τώρα ζητά δράση.

Κριός

Είσαι πιο δυναμική από ποτέ. Πρόσεξε μόνο τις συγκρούσεις με ανώτερους. Στον έρωτα θέλεις ξεκάθαρες απαντήσεις.

Ταύρος

Κάποιο επαγγελματικό θέμα σε βγάζει από τη ρουτίνα. Μην αντισταθείς στην αλλαγή. Στα προσωπικά άκου το ένστικτό σου.

Δίδυμοι

Η δημιουργικότητά σου ανεβαίνει. Εκμεταλλεύσου μια ευκαιρία που εμφανίζεται ξαφνικά. Στα αισθηματικά κράτα μέτρο.

Καρκίνος

Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα. Μην παίρνεις ρίσκα χωρίς σκέψη. Μια οικογενειακή κουβέντα φέρνει λύση.

Λέων

Οι επαφές πολλαπλασιάζονται. Πρόσεξε τις λεπτομέρειες σε συμφωνίες. Στα ερωτικά δείξε περισσότερη κατανόηση.

Παρθένος

Τα οικονομικά χρειάζονται πειθαρχία. Μην κάνεις παρορμητικά έξοδα. Στα προσωπικά άφησε χώρο.

Ζυγός

Είσαι στο επίκεντρο και αυτό σε ενδυναμώνει. Μην φοβηθείς να διεκδικήσεις. Στον έρωτα μίλα καθαρά.

Σκορπιός

Κράτα χαμηλό προφίλ σήμερα. Παρατήρησε πριν αντιδράσεις. Στα συναισθηματικά κάτι ωριμάζει.

Τοξότης

Φίλοι και συνεργάτες σε στηρίζουν. Μια ιδέα μπορεί να εξελιχθεί. Μην υποτιμάς λεπτομέρειες.

Αιγόκερως

Η καριέρα απαιτεί συγκέντρωση. Μην διασπάσαι σε πολλά μέτωπα. Στα προσωπικά χρειάζεται τρυφερότητα.

Υδροχόος

Σκέφτεσαι πιο μακριά από το τώρα. Ένα νέο πλάνο γεννιέται. Στα αισθηματικά απόφυγε υπερβολές.

Ιχθύες

Συναισθηματικά είσαι πιο ευάλωτη. Μίλα αντί να κλείνεσαι. Οικονομικά ζήτα συμβουλή.

Η αποφασιστικότητα σήμερα είναι το μεγαλύτερο σου όπλο.