Το μπαλκόνι είναι από εκείνους τους χώρους που όλοι έχουμε αλλά λίγοι αξιοποιούμε πραγματικά. Κάπου ανάμεσα σε μια καρέκλα που δεν χρησιμοποιείς ποτέ και σε γλάστρες που θυμάσαι να ποτίσεις μόνο όταν… διαμαρτύρονται σιωπηλά, χάνεται μια ευκαιρία. Γιατί, στην πράξη, μιλάμε για την πιο εύκολη “ανακαίνιση” του σπιτιού σου, χωρίς σκόνη, χωρίς συνεργεία και χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Δεν χρειάζεσαι τετραγωνικά ούτε θέα για καρτ ποστάλ. Χρειάζεται απλώς να το δεις σαν προέκταση του σπιτιού σου. Και αν το προσεγγίσεις λίγο πιο πρακτικά, θα δεις ότι τρεις βασικές κινήσεις αρκούν για να αλλάξει τελείως η αίσθηση του χώρου.

Ξεκινάς από τα βασικά: λειτουργία και έπιπλα

Πριν μπεις στη διαδικασία να χαζεύεις ιδέες και να αποθηκεύεις εικόνες, σταμάτα και σκέψου κάτι απλό. Πώς θέλεις να χρησιμοποιείς το μπαλκόνι σου;

Θέλεις να κάθεσαι μόνη με έναν καφέ το πρωί; Να διαβάζεις το απόγευμα; Να φωνάζεις φίλους για ένα ποτό; Ή να κάθεσαι λίγο έξω με το laptop για να αλλάζεις παραστάσεις;

Αν δεν ξεκαθαρίσεις αυτό, ό,τι και να προσθέσεις θα δείχνει τυχαίο.

Σε μικρό μπαλκόνι, μια καλή πολυθρόνα μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Σε λίγο μεγαλύτερο, ένα μικρό σετ τραπεζιού με καρέκλες αλλάζει τελείως τη χρήση του χώρου. Αν πάλι νιώθεις ότι δεν σε παίρνει, επένδυσε σε πτυσσόμενα ή στοιβαζόμενα έπιπλα. Δεν υπάρχει λόγος να νιώθεις ότι στριμώχνεσαι.

Και κάτι που πολλοί υποτιμούν: τα υλικά. Αν δεν αντέχουν στον ήλιο και την υγρασία, πολύ γρήγορα θα αρχίσουν να δείχνουν κουρασμένα και μαζί τους θα “ρίχνουν” και τον χώρο.

Φέρνεις πράσινο, αλλά έξυπνα

Το πράσινο είναι αυτό που αλλάζει αμέσως την ενέργεια ενός μπαλκονιού. Δεν χρειάζεται όμως να το μετατρέψεις σε ζούγκλα για να πετύχει.

Το μυστικό είναι να παίξεις με το ύψος. Να μην γεμίσεις το πάτωμα.

Κρεμαστές γλάστρες, φυτά που “πέφτουν”, αναρριχώμενα που αγκαλιάζουν τα κάγκελα. Αυτά δημιουργούν αίσθηση γεμάτου χώρου χωρίς να σου κλέβουν πολύτιμα εκατοστά. Και ταυτόχρονα κάνουν το μπαλκόνι να δείχνει πιο “δουλεμένο”, χωρίς υπερβολή.

Αν έχεις όρεξη, μπορείς να πας και ένα βήμα παραπέρα με κάτι πρακτικό. Μερικά μυρωδικά ή ντοματίνια δεν είναι απλώς όμορφα, μπαίνουν και στην κουζίνα σου.

Αν πάλι δεν έχεις χρόνο ή δεν βοηθάει το φως, δεν χρειάζεται να πιεστείς. Τα τεχνητά φυτά πλέον είναι αρκετά ρεαλιστικά ώστε να κάνουν τη δουλειά χωρίς απαιτήσεις. Στο τέλος της ημέρας, ο στόχος δεν είναι να αποδείξεις κάτι. Είναι να δημιουργήσεις έναν χώρο που σε ηρεμεί.

Το φως και οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά

Μπορεί να έχεις πετύχει τα πάντα, αλλά αν το μπαλκόνι σου το βράδυ είναι σκοτεινό και “κρύο”, τότε κάτι λείπει.

Ο φωτισμός είναι αυτός που δίνει ατμόσφαιρα. Που σε κάνει να θέλεις να κάτσεις λίγο παραπάνω.

Μικρά φωτιστικά, φαναράκια, λαμπάκια ή ακόμα και μερικά κεριά δημιουργούν μια ζεστασιά που δεν μπορεί να σου δώσει ένα δυνατό, ψυχρό φως. Και αν δεν έχεις πρίζα, υπάρχουν πλέον πολλές λύσεις με μπαταρία που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά.

Και μετά έρχονται οι λεπτομέρειες. Ένα χαλί εξωτερικού χώρου που “μαλακώνει” το πάτωμα. Ένα ύφασμα ή μια σκίαση που κόβει τον ήλιο. Μερικά αντικείμενα που δεν είναι τυχαία, αλλά έχουν λόγο ύπαρξης εκεί.

Εκεί είναι που δένει το αποτέλεσμα.

Τελικά, δεν είναι διακόσμηση. Είναι συνήθεια

Αν το δεις λίγο πιο καθαρά, δεν μιλάμε απλώς για αισθητική. Μιλάμε για το αν θα χρησιμοποιείς αυτόν τον χώρο ή όχι.

Το μπαλκόνι δεν χρειάζεται να είναι τέλειο. Χρειάζεται να σε βολεύει και να σε εκφράζει.

Με λίγες, στοχευμένες κινήσεις, μπορείς να το μετατρέψεις από έναν χώρο που απλώς υπάρχει, σε έναν χώρο που πραγματικά ζεις. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε ένα φως που ανάβει το βράδυ και ένα φυτό που μεγάλωσε σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις, θα συνειδητοποιήσεις ότι τελικά δεν χρειαζόταν και πολλά. Μόνο να του δώσεις λίγη σημασία.