Τα ζώδια για σήμερα Μ. Τρίτη. Η σημερινή μέρα έχει μια πιο ήπια, αλλά εσωτερικά έντονη ενέργεια. Δεν σε πιέζει να δράσεις άμεσα, αλλά σε καλεί να καταλάβεις καλύτερα τι θέλεις και τι όχι. Υπάρχει μια τάση για ξεκαθαρίσματα, κυρίως σε επίπεδο συναισθημάτων. Μην αγνοήσεις αυτά που νιώθεις, κάτι προσπαθούν να σου πουν.

Κριός

Σήμερα είσαι λίγο πιο συγκρατημένη, κάτι που δεν είναι απαραίτητα κακό. Σκέφτεσαι περισσότερο πριν μιλήσεις και αυτό σε βοηθά να αποφύγεις εντάσεις. Στα προσωπικά, υπάρχει μια ευκαιρία για ουσιαστική συζήτηση. Μην την προσπεράσεις.

Ταύρος

Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά στις ανάγκες σου και σε βάζει σε διαδικασία επαναξιολόγησης. Κάτι αλλάζει μέσα σου, έστω και διακριτικά. Στα επαγγελματικά, κινείσαι σταθερά και μεθοδικά. Συνέχισε έτσι χωρίς βιασύνη.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο σήμερα, αλλά χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που εκφράζεσαι. Κάποιος μπορεί να σε παρεξηγήσει χωρίς να το θέλει. Παράλληλα, ένα νέο ή μια πληροφορία σου δίνει άλλη οπτική. Άκου πριν αντιδράσεις.

Καρκίνος

Η διάθεσή σου έχει σκαμπανεβάσματα και αυτό επηρεάζει τις σχέσεις σου. Νιώθεις την ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια και σταθερότητα. Μην περιμένεις από τους άλλους να το καταλάβουν χωρίς να το πεις. Εξήγησε τι χρειάζεσαι.

Λέων

Σήμερα έχεις έντονη παρουσία, αλλά και μια εσωτερική αμφιβολία που δεν φαίνεται εύκολα προς τα έξω. Κάποια πράγματα δεν είναι όπως τα είχες φανταστεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι αρνητικά. Δες τα λίγο πιο ψύχραιμα.

Παρθένος

Η πρακτική σου σκέψη σε σώζει για ακόμη μια φορά. Βάζεις τάξη σε εκκρεμότητες και νιώθεις πιο ήρεμη. Στα προσωπικά, ίσως χρειαστεί να αφήσεις λίγο τον έλεγχο. Δεν μπορούν όλα να μπουν σε πρόγραμμα.

Ζυγός

Η μέρα σε φέρνει αντιμέτωπη με μικρές εσωτερικές συγκρούσεις. Από τη μία θέλεις ισορροπία, από την άλλη νιώθεις ότι κάτι σε πιέζει. Προσπάθησε να βρεις τι πραγματικά σε ενοχλεί. Εκεί είναι η απάντηση.

Σκορπιός

Έχεις μια πιο εσωστρεφή διάθεση σήμερα και αυτό σε βοηθά να δεις πιο καθαρά κάποιες καταστάσεις. Μην φοβηθείς να αποστασιοποιηθείς λίγο. Στα συναισθηματικά, κάτι ωριμάζει μέσα σου. Και αυτό είναι σημαντικό.

Τοξότης

Η ανάγκη σου για ελευθερία είναι έντονη, αλλά ίσως νιώθεις ότι περιορίζεσαι. Αυτό σε κάνει λίγο ανυπόμονη. Πρόσεξε μην αντιδράσεις υπερβολικά. Δώσε χρόνο πριν πάρεις αποφάσεις.

Αιγόκερως

Σήμερα καλείσαι να δεις πιο σοβαρά μια κατάσταση που μέχρι τώρα άφηνες στην άκρη. Δεν είναι απαραίτητα δύσκολο, απλώς χρειάζεται ειλικρίνεια. Στα επαγγελματικά, παραμένεις σταθερή και αποτελεσματική. Μην αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου.

Υδροχόος

Η σκέψη σου ανοίγει και βλέπεις τα πράγματα από διαφορετική οπτική. Αυτό σε βοηθά να ξεκολλήσεις από μια κατάσταση που σε μπλόκαρε. Μια συζήτηση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Μείνε ανοιχτή.

Ιχθύες

Η διαίσθησή σου είναι δυνατή και σε καθοδηγεί σωστά. Νιώθεις πιο συνδεδεμένη με τον εαυτό σου, αλλά και με τους άλλους. Στα προσωπικά, υπάρχει χώρος για κάτι πιο ουσιαστικό. Αρκεί να μην φοβηθείς να αφεθείς.

Μερικές φορές η ηρεμία που ψάχνεις ξεκινά από μέσα σου και όχι από όσα συμβαίνουν γύρω σου.