Η Λίλα Μπακλέση μοιράστηκε μια πολύ όμορφη είδηση με τους followers της, αποκαλύπτοντας ότι είναι έγκυος!

Την Τετάρτη 15 Απριλίου, η ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου τη βλέπουμε με ένα μακρύ φόρεμα να χαϊδεύει τη φουσκωμένη κοιλιά της. Η εικόνα είναι απλή αλλά πολύ τρυφερή, χωρίς υπερβολές.

Το χιούμορ που ξεχώρισε

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η ίδια επέλεξε έναν πιο ανάλαφρο τόνο, γράφοντας:

«Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα, αλλά δεν είναι».

Ένα σχόλιο που κράτησε την ισορροπία ανάμεσα στη συγκίνηση και την αμεσότητα, όπως συχνά κάνει.

Η σχέση και το νέο κεφάλαιο

Η Λίλα Μπακλέση είναι σε σχέση με τον επίσης ηθοποιό Παναγιώτης Μαρκεζίνης, με τους δυο τους να διανύουν μια πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή τους.

Το ζευγάρι συγκατοικεί στο Παγκράτι και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο αλλαγές αλλά και χαρά.