Μια μικρή «ανάσα» καλοκαιριού μοιράστηκε η Άννα Βίσση από τον εξωτικό προορισμό της Μπόρα Μπόρα, όπου βρίσκεται για διακοπές.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της στο Hotel Ερμού, φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και αποφόρτισης, επιλέγοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη του κόσμου.

Νωρίτερα, είχε ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να περάσει το Πάσχα μαζί με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και τα εγγόνια της, συνδυάζοντας οικογενειακές στιγμές με ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Στο story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 15 Απριλίου, η Άννα Βίσση ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, φορώντας γυαλιά ηλίου και ένα εντυπωσιακό κολιέ από λουλούδια στον λαιμό. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Φρέσκος καλοκαιρινός αέρας».