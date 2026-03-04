Η άνοιξη έχει έναν περίεργο τρόπο να μας κάνει να θέλουμε μικρές αλλαγές. Μπορεί να είναι μια βόλτα με περισσότερο φως, ένα λουλούδι στο μπαλκόνι ή ακόμη και ένα νέο χρώμα στα νύχια που σου φτιάχνει τη διάθεση κάθε φορά που κοιτάς τα χέρια σου. Και επειδή η νέα σεζόν φέρνει πάντα μαζί της φρεσκάδα και διάθεση για ανανέωση, τα spring nails είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος να μπεις στο ανοιξιάτικο mood χωρίς μεγάλη προσπάθεια.

Οι φετινές τάσεις κινούνται ανάμεσα σε απαλές, κομψές αποχρώσεις και πιο φωτεινά χρώματα που θυμίζουν ήλιο, λουλούδια και καθαρό ουρανό. Με άλλα λόγια, υπάρχει κάτι για κάθε στιλ, είτε προτιμάς το διακριτικό είτε θέλεις κάτι που τραβάει αμέσως το βλέμμα.

Soft pink για διακριτική κομψότητα

Το απαλό ροζ συνεχίζει να είναι μια ασφαλής αλλά καθόλου βαρετή επιλογή. Η σχεδόν διάφανη αυτή απόχρωση δίνει στα νύχια μια καθαρή, περιποιημένη εικόνα που δείχνει κομψή χωρίς να προσπαθεί πολύ.

Ταιριάζει εξίσου όμορφα σε κοντά αλλά και μακριά νύχια και γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν έχει ένα λαμπερό, glossy φινίρισμα που θυμίζει glazed αποτέλεσμα. Είναι το είδος του μανικιούρ που δείχνει πάντα σωστό, είτε πας στο γραφείο είτε σε μια πιο χαλαρή έξοδο.

Γαλάζιο που θυμίζει ανοιξιάτικο ουρανό

Το ανοιχτό μπλε επιστρέφει δυναμικά και έχει κάτι πολύ φρέσκο πάνω του. Θυμίζει καθαρό ουρανό, ανοιξιάτικο αεράκι και εκείνη την αίσθηση ηρεμίας που έχει μια ηλιόλουστη μέρα.

Παρότι είναι μια ψυχρή απόχρωση, παραμένει ιδιαίτερα κομψή και ταιριάζει εύκολα τόσο σε casual outfits όσο και σε πιο προσεγμένα looks. Για όσες αγαπούν τα 90s, θυμίζει επίσης τις powder blue αποχρώσεις που είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία τότε.

Sage green για φυσική φρεσκάδα στη λίστα spring nails

Το πράσινο δεν είναι μόνο για το φθινόπωρο, αρκεί να επιλέξεις τη σωστή απόχρωση. Το sage green είναι ένα απαλό, γήινο πράσινο που μοιάζει σαν να έχει βγει κατευθείαν από έναν ανθισμένο κήπο.

Έχει μια ήρεμη αισθητική που δείχνει πολύ μοντέρνα χωρίς να είναι υπερβολική. Παράλληλα, λειτουργεί υπέροχα ως βάση για minimal nail art ή μικρές λεπτομέρειες που κάνουν το μανικιούρ πιο ιδιαίτερο.

Κίτρινο που φέρνει καλοκαίρι

Το κίτρινο μπορεί να μην είναι η πρώτη επιλογή όλων, όμως αυτή την άνοιξη επιστρέφει πιο έντονο και χαρούμενο από ποτέ. Αν το butter yellow ήταν το αγαπημένο της προηγούμενης χρονιάς, τώρα βλέπουμε μια πιο φωτεινή και τολμηρή εκδοχή.

Είναι ένα χρώμα που τραβάει το βλέμμα και έχει κάτι ανεβαστικό πάνω του. Μοιάζει σαν μικρή δόση ήλιου στα νύχια και είναι ιδανικό αν θέλεις να μπεις από νωρίς σε καλοκαιρινό mood.

Λευκό που δείχνει πάντα καθαρό και chic

Το λευκό μανικιούρ έχει μια διαχρονική γοητεία. Είναι φωτεινό, καθαρό και ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα, κάτι που το κάνει ιδιαίτερα πρακτικό για την καθημερινότητα.

Παράλληλα, λειτουργεί εξαιρετικά και ως βάση για διακριτικά σχέδια ή μικρές λεπτομέρειες. Είτε το αφήσεις απλό είτε το συνδυάσεις με κάποιο minimal nail art, το αποτέλεσμα παραμένει κομψό και σύγχρονο.

Lavender για ρομαντική διάθεση

Το λιλά είναι από εκείνα τα χρώματα που κουβαλούν πάντα μια ρομαντική αίσθηση. Η απαλή αυτή απόχρωση δίνει στα νύχια μια δροσερή, σχεδόν ονειρική εικόνα που ταιριάζει απόλυτα με την εποχή.

Είναι αρκετά διακριτικό για την καθημερινότητα αλλά ταυτόχρονα αρκετά ιδιαίτερο για να ξεχωρίζει. Και αυτός είναι ίσως ο λόγος που το βλέπουμε όλο και περισσότερο σε ανοιξιάτικα beauty looks.

Στην πραγματικότητα, η άνοιξη είναι η στιγμή που μπορείς να δοκιμάσεις τα spring nails που θα αλλάξουν τη διάθεσή σου. Γιατί τελικά, μερικές φορές ένα καινούριο μανικιούρ αρκεί για να σου θυμίσει ότι η διάθεση αλλάζει μαζί με την εποχή.