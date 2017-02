Είτε επειδή είχαν ήδη υποχρεώσεις, είτε επειδή το ένστικτό τους τους πρόδωσε, υπήρξαν πολλοί stars του Hollywood που άφησαν κάποιους ρόλους για τον επόμενο πρωταγωνιστή. Κάτι που σίγουρα το μετάνοιωσαν όταν είδαν τις ταινίες να χτυπάνε κόκκινο στο box office και τους κεντρικούς χαρακτήρες των συγκεκριμένων φιλμ να περνάνε στην κινηματογραφική αθανασία. Δείτε παρακάτω τους ηθοποιούς που δεν επέμειναν και έχασαν την ευκαιρία να προσθέσουν ένα αστέρι ακόμα στο βιογραφικό τους. Βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις που αυτές οι αλλαγές μάλλον τους βγήκαν σε καλό…

Tom Selleck – Raiders of the Lost Ark

Φαντάζεστε τον διάσημο, περιπετειώδη αρχαιολόγο με το μουστάκι του Tom; Αυτό πράγματι πρέπει να ήταν ένα σοκ για τον χαρακτήρα του Indiana Jones. Ευτυχώς ο Selleck, που ήταν στο αρχικό καστ της ταινίας, είχε δουλειές με το hit show του Magnum P.I. (…) και προσπέρασε.

Annette Bening – Batman Returns

Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τον Warren Beatty που άφησε έγκυο την Annette Bening και έτσι τελικά μπήκε η Michelle Pfeiffer στη στενή δερμάτινη στολή της Catwoman…

Michelle Pfeiffer – Basic Instinct, Pretty Woman

…Η οποία με την σειρά της είχε απορρίψει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στα Basic Instinct και Pretty Woman. To πρώτο είχε γυμνές σκηνές που τις σιχαίνεται και στο δεύτερο δεν της άρεσε το ύφος του σεναρίου.

Sean Connery – Lord of the Rings, The Matrix

Για το Lord of the Rings, οι 18 μήνες των γυρισμάτων του φάνηκαν πολλοί. Όσο για το Matrix, δεν κατάλαβε το σενάριο. O Gandalf και ο Morpheus πάντως «έπεσαν» σε καλά και ίσως πιο ταιριαστά χέρια.

Will Smith – The Matrix

Προς τιμή του, παραδέχθηκε πως δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του στο ρόλο. Είχε αρνηθεί να παίξει τον Neo και όταν είδε την ταινία, πείστηκε πως θα τα είχε «θαλασσώσει» στην ερμηνεία του «εκλεκτού».

Ralph Macchio – Back to the Future

Ένα παιδί, ένα αυτοκίνητο και χάπια πλουτώνιου; Η ιδέα δεν ενθουσίασε τον Karate Kid, και έτσι άφησε τον Michael J. Fox να γίνει mega star.