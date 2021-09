Το πρώτο πράγμα που νιώσαμε όταν είδαμε το πρόσφατο τρέιλερ του επερχόμενου Matrix Resurrections είναι το αίσθημα της νοσταλγίας. Αυτό, σε συνδυασμό με το κλασικό τραγούδι των Jerfferson Airplane, ‘White Rabbit‘, μας έκαναν να ανατριχιάσουμε. Ωστόσο, αφού το είδαμε για τουλάχιστον 10 φορές συνεχόμενα, κάτι άρχισε να μοιάζει… γνώριμο. Και όχι, δεν είναι το πρώτο Matrix αυτό που μας θύμισε το νέο τρέιλερ. Αλλά… όλα τα τρέιλερ των blockbuster ταινιών που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή αυτό, παρατηρήσαμε πόσο μοιάζουν τα τρέιλερ που κυκλοφορούν την τελευταία δεκαετία.

Στα σημερινά τρέιλερ έχουμε σχεδόν πάντα την ίδια συνταγή. Ήσυχη αρχή, μόνο ηχητικά εφέ. Έπειτα, μεγάλα γράμματα που μας ενημερώνουν για κάτι, συνήθως μία απειλή. Έπειτα, ξεκινάει. Ένα κλασικό και αγαπημένο τραγούδι σε ελαφρώς διαφορετική εκτέλεση – εδώ το White Rabbit, το οποίο συνοδεύεται από τα ίδια ηχητικά εφέ. Τα ίδια απανωτά στιγμιότυπα το ένα μετά το άλλο, να ακολουθούνται από ήχους drums για αύξηση της έντασης. Μετά, το cover του κλασικού τραγουδιού γίνεται πιο γρήγορο για να συνοδέψει τα πιο γρήγορα πλάνα από την ταινία που διαδέχονται τα credits των ηθοποιών. Τέλος, η μουσική σταματάει, ενώ ακούγονται μόνο 2 νότες πιάνου, η μία μετά την άλλη για να ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας της ταινίας. Σας ακούγεται γνώριμο; Μάλλον ναι, γιατί όλα τα μοντέρνα blockbuster τρέιλερ σήμερα, έχουν αυτήν την μανιέρα.

Άλλο ένα ερώτημα που μας δημιουργήθηκε, είναι το εξής. Γιατί δεν χρησιμοποιούνται πια τα soundtracks των ταινιών στα τρέιλερ τους;

Ενώ μεγάλοι συνθέτες ταινιών (όπως ο Hans Zimmer) συνεχίζουν να γράφουν επικά scores, στα τρέιλερ χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια η ίδια συνταγή. Ένα ελαφρώς παραλλαγμένο cover ενός κλασικού τραγουδιού. Στο Matrix 4 έχουμε το White Rabbit των Jefferson Airplane. Στο The Batman με τον Robert Pattinson, έχουμε το Something in the Way των Nirvana. Στο Dark Phoenix του 2019, είχαμε το The End των The Doors. Στο Wonder Woman 1984 είχαμε το Blue Monday των New Order. Η λίστα μπορεί να συνεχιστεί για ώρες, τα παραδείγματα είναι πολλά.

Πάλι το White Rabbit;

Όσο για το White Rabbit. Πότε θα σταματήσει να χρησιμοποιείται σε ταινίες, σειρές κτλ που αφορούν χάπια/ναρκωτικά; Πρόκειται για ένα κλασικό αγαπημένο psychedelic rock τραγούδι το οποίο χρησιμοποιείται τόσο συχνά στην pop κουλτούρα για το συγκεκριμένο θέμα, που θα καταλήξουμε να βαρεθούμε να το ακούμε. Το έχουμε ακούσει: στην ταινία ‘Platoon’ (1986), στην σειρά ‘Futurama’, στην ταινία ‘Fear and Loathing in Las Vegas’ (1998), στην ταινία ‘American Hustle’ (2013), στην σειρά ‘The Simpson’, στην ταινία ‘The Game’ του 1997 και στην σειρά ‘Warehouse 13’ και σε πολλές άλλες. Επίσης, άλλη μία λίστα που μπορεί να συνεχίζεται για ώρες. Γιατί, λοιπόν, να μην γραφτεί ένα νέο, ωραίο τραγούδι σχετικό με χάπια ώστε να συνδέσουμε αποκλειστικά και μόνο αυτό με το νέο Matrix;

Πως γίνεται το τρέιλερ για μία ταινία τόσο επική όσο το Matrix, να μην έχει το δικό του soundtrack; Το score της πρώτης ταινίας (το οποίο ακούσαμε ήδη από το promo trailer του, πίσω στο μακρινό 1999), έμεινε στην ιστορία και συνδέθηκε άρρηκτα με το είδος του Cyber Sci-Fi είδους. Μέχρι και ντοκιμαντέρ που μιλούν για τον χώρο του διαδικτύου και ιστορίες χάκινγκ, χρησιμοποιούν το soundtrack του Matrix (μιλώντας για το ‘Clubbed to Death’ του Rob Dougan που μπορείτε να ακούσετε παρακάτω).

Τι έχει αλλάξει 2 δεκαετίες αργότερα; Είναι το μέλλον των τρέιλερ να είναι όλα… ίδια;