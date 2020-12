Όπως κάθε χρόνο, το αυστραλιανό μέσο Triple J, ζητά από καλλιτέχνες και κοινό να του δώσουν την λίστα με τα αγαπημένα τους τραγούδια για την χρονιά που πέρασε. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίστα της Billie Eilish, η οποία διάλεξε τραγούδια που εκτός από ωραία, είναι ιδιαίτερα και έχουν ερμηνευτεί από indie καλλιτέχνες. Για άλλη μία φορά, η 18χρονη αποδεικνύει τις μουσικές της γνώσεις και την αγάπη της για τον χώρο.

«Το αγαπημένο μου τραγούδι για φέτος είναι το ‘At The Door’ από τον τελευταίο δίσκο των The Strokes, ‘The New Abnormal‘. Αγαπώ τις μελωδίες που υπάρχουν στο τραγούδι, τους στίχους, αγαπώ τα πάντα σε αυτό. Αν μπορούσα θα έβαζα όλον τον δίσκο στην λίστα. Υπάρχει κάτι στους Strokes που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά τους αγαπω» δήλωσε η Eilish στο Triple J.