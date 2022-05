Η γνωστή τραγουδίστρια Billie Eilish έχει αναφέρει στα θέματα ψυχικής υγείας αλλά και για τον σύνδρομο Tourette, με τον οποία διαγνώστηκε στα 11 της. Εμφανίστηκε στην εκπομπή “My Next Guest Needs No Introduction” του David Letterman στο Netflix, και αναφέρθηκε στην ζωή της με τον συγκεκριμένο σύνδρομο λέγοντας πως είναι «εξαντλητική».

Η ίδια λέει «Δεν με νοιάζει. Είναι πραγματικά περίεργο, δεν έχω μιλήσει καθόλου γι’ αυτό. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι άνθρωποι είναι να γελούν, επειδή νομίζουν ότι προσπαθώ να είμαι αστεία. Νομίζουν ότι κάνω τα τικ για πλάκα. Και πάντα με προσβάλλει απίστευτα αυτό».

«Αν με βιντεοσκοπήσετε για αρκετή ώρα, θα δείτε πολλά τικ» πρόσθεσε.

«Αυτό που είναι αστείο είναι ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι το έχουν και δεν θα το καταλάβαινες ποτέ. Μερικοί καλλιτέχνες επικοινώνησαν μαζί μου και είπαν: “Στην πραγματικότητα είχα πάντα Tourette”. Και δεν πρόκειται να αποκαλύψω ποιοι είναι, γιατί δεν θέλουν να μιλήσουν γι’ αυτό, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον για εμένα. Έλεγα: “Αλήθεια; Τι;”».