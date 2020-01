Μία βόλτα στον κινηματογράφο είναι πάντα καλή ιδέα, οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας. Σήμερα, Πέμπτη 16/1/2020 κάνουν πρεμιέρα οι εξής ταινίες:

Ντουλίτλ (Dolittle)

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, τον οποίον μικροί και μεγάλοι λάτρεψαν μετά τον ρόλο του ως Iron Man στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, υποδύεται τον Ντουλίτλ. Ο αυτοεξόριστος Ντούλιτλ αναγκάζεται να αναχωρήσει για μια επικών διαστάσεων περιπέτεια ώστε να αναζητήσει το αντίδοτο της αρρώστιας του σε ένα μυθικό νησί. Θα τον συνοδεύσει η πιο απρόσμενη παρέα, ένας μαθητευόμενος νεαρός και μερικά ζώα, μεταξύ τους ένας …γορίλλας. Η ταινία θα παίζεται μεταγλωττισμένη και με υπότιτλους.

Bad Boys for Life

“Bad boys, bad boys, whatcha gonna do, whatcha gonna do when they come for you”.

Δεκαεπτά χρόνια μετά τα «Κακά Παιδιά 2» Γουίλ Σμιθ και Μάρτιν Λόρενς επιστρέφουν στη δράση. Τα «κακά αγλοιρια» σκηνοθετούν οι Αντίλ Ελ Αρμπί και Μπιλάλ Φαλάχ και όχι ο Μάικλ Μπέι των δύο πρώτων ταινίων (να περιμένουμε λιγότερες εκρήξεις επομένως;). Το αχτύπητο αστυνομικό δίδυμο, που περνάει πλέον κρίση ηλικίας, μπαίνει σε νέες περιπέτειες όταν ένας μισθοφόρος τους προσεγγίζει για μια σκοτεινή υπόθεση.

Η μπαλάντα του Ρίτσαρντ Τζούελ

Ο Κλιντ Ίστγουντ μας εξιστορεί την ιστορία του φύλακα – ήρωα των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα. Ο βραβευμένος δημιουργός μας ταξιδεύει στους Αγώνες του 1996, οπότε και ο φύλακας Ρίτσαρντ Τζούελ έσωσε εκατοντάδες ζωές. Ανακάλυψε μια εγκαταλελειμμένη τσάντα που περιείχε βόμβα, στο Ολυμπιακό Πάρκο. Τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως τα περιμένουμε για τον Τζούελ καθώς από ήρωας θα μετατραπεί σε βασικό ύποπτο της τρομοκρατικής επίθεσης. Θα αποδειχτεί η αθωότητα του ή θα έχουμε έναν τραγικό ήρωα; Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.