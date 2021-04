Τα ‘Public Events Go Social’, τα διαδικτυακά σου ραντεβού με τον πολιτισμό και το βιβλίο που έγιναν συνήθεια, συνεχίζονται δυναμικά και αυτόν τον Απρίλιο. Νέες παρουσιάσεις βιβλιών, τοποθετήσεις πάνω σε σημαντικά θέματα από ειδικούς και εισηγήσεις σε ζητήματα πολιτισμού και τέχνης, έρχονται δυναμικά με τον νέο μήνα. Και δεν θέλεις να τις χάσεις. Δες παρακάτω αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Διαδραστικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές συζητήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται ξανά ζωντανά στις οθόνες μας. Όλες οι εκδηλώσεις μεταδίδονται μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube. Φυσικά, το βιβλιοφιλικό κοινό μπορεί να μοιράζεται τα σχόλιά του για τα βιβλία που διάβασε, ή να αναζητήσει κριτικές για νέους τίτλους βιβλίων στο bookfriends.gr, το μεγαλύτερο site με βιβλιοκριτικές αναγνωστών στην Ελλάδα, που πλέον συγκεντρώνει περισσότερες από 50.000 κριτικές.

Public Events Go Social – Παρακάτω οι εκδηλώσεις αναλυτικά για την ατζέντα του Απριλίου:

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου! Παρασκευή 2/4 και ώρα 17:30 | @Public FB

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου το Public μας προσκαλεί την Παρασκευή 2 Απριλίου στις 17:30 σε μια σπάνια διαδικτυακή συνάντηση με κορυφαίους συγγραφείς και σκιτσογράφους, που θα μιλήσουν με διαδραστικό τρόπο για τους χαρακτήρες που δημιούργησαν και τις περιπέτειές τους! Την εκδήλωση θα συντονίσει η Πελιώ Παπαδιά, δημοσιογράφος του περιοδικού για γονείς Τaλκ και της ιστοσελίδας www.talcmag.gr, μαζί με τον τραγουδοποιό και συγγραφέα, Σπύρο Γραμμένο. Όλα αυτά, σε ζωντανή μετάδοση, μέσα από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.

«Πότε διάβολος πότε άγγελος», Κώστας Ακρίβος (Εκδόσεις Μεταίχμιο) – Τρίτη 6/4 και ώρα 19:00 | @Public FB

Ο Κώστας Ακρίβος παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Πότε διάβολος πότε άγγελος» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, ένα μυθιστόρημα που δεν είναι ακριβώς ιστορικό, αλλά μάλλον μια σύγχρονη εξιστόρηση που από τη μια ψάχνει να ανακαλύψει ποιος ήταν ο Καραϊσκάκης και από την άλλη τι σημαίνει να είσαι ένας οιονεί απόγονός του. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube την Τρίτη 6/4 στις 19.00. Ο Κώστας Ακρίβος θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα Νίκο Βατόπουλο και τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Παντελή Μπουκάλα, αποσπάσματα θα διαβάσει ο ηθοποιός Δημήτρης Καταλειφός και συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο Σωτήρης Πολύζος.

«Ολική Έκλειψη Καρδιάς», Μαρία Παναγοπούλου (Εκδόσεις Ψυχογιός) – Πέμπτη 8/4 και ώρα 19:00 | @Public FB

Η Μαρία Παναγοπούλου με το νέο της βιβλίο «Ολική Έκλειψη Καρδιάς» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός την Πέμπτη 8/4 στις 19.00 θα μας ταξιδέψει στην αστραφτερή δεκαετία του ’80. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube. Μαζί της θα βρεθεί η αγαπημένη τραγουδίστρια Μπέσσυ Αργυράκη, ο Δημήτρης Κίκλης ηθοποιός και τραγουδιστής, η ηθοποιός Ελένη Φιλίνη και ο συγγραφέας Θανάσης Χειμωνάς.

«Στο δάσος», Σπύρος Γιαννακόπουλος και Στέλλα Στεργίου (Εκδόσεις Πατάκη) – Παρασκευή 9/4 και ώρα 18:30 | @Public FB

Το Public και οι Εκδόσεις Πατάκη μας προσκαλούν στην παρουσίαση του Graphic Novel του Σπύρου Γιαννακόπουλου και της Στέλλας Στεργίου, «Στο δάσος» . Μαζί με τους δημιουργούς θα συνομιλήσει και ο Γιάννης Κουκουλάς, ιστορικός τέχνης. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube την Παρασκευή 2/4 και ώρα 18:30.

Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Σχέσεις & Εξουσία» – Σάββατο 10/4 και ώρα 10:00-14:00 | @Public FB

Το ΕΛ.ΕΚ.ΙΝ σε συνεργασία με το Public και τις εκδόσεις Αρμός, που θα αναλάβουν την έντυπη έκδοση των εισηγήσεων σε βιβλίο, μας καλούν στη διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο «Σχέσεις και Εξουσία» το Σάββατο 10 Απριλίου και ώρα 10:00-14:00. Την Ημερίδα θα συντονίσει η Μάρω Λεονάρδου, Δημοσιογράφος/Συγγραφέας. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ημερίδα και το πρόγραμμα εδώ.

«Ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου», Χίλντα Παπαδημητρίου (Εκδόσεις Μεταίχμιο) – Δευτέρα 12/4 και ώρα 19:00 | @Public FB

Το Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο μας προσκαλούν, τη Δευτέρα 12/4 στις 19:00, στη διαδικτυακή παρουσίαση του νέου αστυνομικού μυθιστορήματος της Χίλντας Παπαδημητρίου «Ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου». Μαζί της ο συγγραφέας Μίνως Ευσταθιάδης και η δημοσιογράφος Ελεωνόρα Ορφανίδου. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.

Συζητήσεις Περί Ελευθερίας: 1821-2021: Η επίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων στην Ελληνική Επανάσταση – Τετάρτη 14/4 και ώρα 19:00 | @Public FB

Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και την Τετάρτη 14/4 στις 19.00, ο Μανώλης Πιμπλής συνομιλεί με τον Κώστα Κωστή, Γιάννη Μηλιό, και Σωτήρη Ριζά για την επίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων στην Ελληνική Επανάσταση, μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook, YouTube και blog.

«Χ.Ο.Π.Α. 112 Ήρωες» – Πέμπτη 15/4 και ώρα 18:00 | @Public FB

Διαδραστική παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Χ.Ο.Π.Α. 112 Ήρωες», μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook, YouTube και blog, που εφαρμόζεται παγκοσμίως και έχει την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού για τα Εγκεφαλικά Επεισόδια, του Schools for Health in Europe και της Ελληνικής Εταιρίας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων. Θα μάθουμε πώς τα παιδιά ηλικίας από 5-9 ετών, μέσα από δραστηριότητες με «σούπερ ήρωες» και παιχνίδια, εξοικειώνονται με τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου και μαθαίνουν να καλούν άμεσα τον Πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, 112, κάνοντας τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου, αλλά και μεταξύ της «ζωής όπως την ξέρουμε» και της απώλειας αυτής της ποιότητας ζωής λόγω μιας μόνιμης αναπηρίας.

Ο Φώτης Παπαναστασίου μιλά για τη ΔΕΠΥ & για το βιβλίο του «ΔΕΠΥράζει» – Παρασκευή 16/4 και ώρα 19:00 | @Public FB

Ο Ειδικός Παιδαγωγός και Συγγραφέας Φώτης Παπαναστασίου, την Παρασκευή 16/4 στις 19:00, σε μία online συζήτηση μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook, YouTube και blog θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του «ΔΕΠΥράζει», που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, θα μας εξηγήσει μέσα από παραδείγματα πώς βοηθά γονείς και εκπαιδευτικούς και θα απαντήσει ζωντανά σε ερωτήσεις. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Εύη Φραγκάκη, ενώ θα πραγματοποιηθεί παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τον Γιώργο Στάθη, Πρόεδρο του Σωματείου Διερμηνέων ΕΝΓ και ιδρυτή της «Hands Up Agency».

«Οι αλήθειες μας», Κάμαλα Χάρις (Εκδόσεις Μίνωας) – Δευτέρα 19/4 και ώρα 19:00 | @Public FB

Το Public και οι εκδόσεις Μίνωας μας προσκαλούν, τη Δευτέρα 19/4 στις 19:00, σε μια διαδικτυακή συζήτηση με αφορμή την ελληνική έκδοση του βιβλίου της Κάμαλα Χάρις, «Οι αλήθειες μας». Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης. Μαζί του θα συνομιλήσουν η Βουλευτής και δικηγόρος, Νάντια Γιαννακοπούλου και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.

«Το μεγάλο βιβλίο της θάλασσας», Yuval Zommer (Εκδόσεις Κλειδάριθμος) – Πέμπτη 22/4 και ώρα 19:00 | @Public FB

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Γης το Public, οι Εκδόσεις Κλειδάριθμος, η περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση All For Blue και το online περιοδικό για το παιδικό βιβλίο Κόκκινη Αλεπού, μας προσκαλούν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στα θαλάσσια πλάσματα και την προστασία τους. Θα συνομιλήσουν ο συγγραφέας και εικονογράφος Yuval Zommer, εμπνευστής της αγαπημένης σειράς των Μεγάλων Βιβλίων, η Κατερίνα Τοπούζογλου, ιδρύτρια της All For Blue, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος και ιδρύτρια του kokkinialepou.gr, Ζωή Κοσκινίδου. Επιπλέον, μπορούμε να συνεισφέρουμε στο έργο της οργάνωσης Αll for blue, αγοράζοντας ένα από τα προϊόντα τους allforblue.org. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.

«Στις 7 κορυφές», Χριστίνα Φλαμπούρη (Εκδόσεις Πατάκη) – Παρασκευή 23/4 και ώρα 19:00 | @Public FB

Το Public και οι εκδόσεις Πατάκη μας προσκαλούν την Παρασκευή στις 18.30 στην παρουσίαση του βιβλίου «Στις 7 κορυφές» της Χριστίνας Φλαμπούρη. Η ορειβάτισσα Χριστίνα Φλαμπούρη μαζί με τη συγγραφέα Μαρία Ρουσάκη θα μας διηγηθούν μια ιστορία δύναμης, μια ιστορία για το πώς μπορούμε να φτάνουμε όλα και πιο ψηλά, μέσα το βιβλίο τους «Στις 7 κορυφές», Εκδόσεις Πατάκη. Φτάνοντας όλο και πιο ψηλά, αρπάζοντας κομμάτια ουρανού, η μικρή Χριστίνα ξεπερνά τους φόβους της και διαπιστώνει πως γίνεται να είναι πιο δυνατή. Μια αληθινή ιστορία σαν αλληγορικό παραμύθι, βασισμένη στην κατάκτηση των ψηλότερων κορυφών των 7 ηπείρων από την Ελληνίδα ορειβάτισσα Χριστίνα Φλαμπούρη. Η παρουσίαση θα μεταδοθεί από τη σελίδα του Public στο Facebook και το κανάλι του Public στο YouTube.