Με λόγια που δύσκολα φιλτράρονται και ακόμη πιο δύσκολα ξεχνιούνται, η Σοφία Μουτίδου άνοιξε ένα πολύ προσωπικό κεφάλαιο της ζωής της, μιλώντας για την αυτοκτονία του συζύγου της και το αποτύπωμα που άφησε μέσα της όλα αυτά τα χρόνια.

Μια απώλεια που δεν «εξηγείται»

Με αφορμή πρόσφατη συνέντευξη της Ελένη Καστάνη για την αυτοκτονία του πατέρα της, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στην εκπομπή «Real View», η ηθοποιός επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τη δική της εμπειρία.

Όπως ανέφερε, βίωσε την αυτοχειρία μέσα στην οικογένειά της πριν από περίπου δέκα χρόνια, όταν ο σύζυγός της, Θεόδωρος Ευαγγελόπουλος, έδωσε τέλος στη ζωή του.

Και κάπου εκεί ξεκινά μια εσωτερική διαδρομή που δεν έχει σαφή χρονοδιάγραμμα και σίγουρα δεν έχει εύκολες απαντήσεις.

Οι ενοχές που έρχονται χωρίς να τις καλέσεις

Η Σοφία Μουτίδου περιέγραψε με ειλικρίνεια ένα συναίσθημα που πολλοί αποφεύγουν να ονομάσουν ευθέως. Τις ενοχές.

«Επειδή έχει αυτοκτονήσει ο άντρας μου, να ξέρετε ότι εμείς οι υπόλοιποι ονομαζόμαστε επιζήσαντες. Είναι σαν δολοφονία του εαυτού. Έχεις πάρα πολλές ενοχές. Όταν έγινε αυτό, ήρθε ένας φίλος μου ψυχολόγος και μου είπε ότι η αυτοχειρία είναι μια πράξη που μοιράζει ενοχές και όποιος θέλει παίρνει. Εδώ χάνεται ο άνθρωπός σου από τροχαίο και νιώθεις υπεύθυνος, πόσο μάλλον όταν υπάρχει αυτό το βάρος. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι, σκέφτεσαι “μήπως δεν κατάλαβα κάτι;”. Το ξεπερνάς με πολλή δουλειά, αυτή ήταν η στιγμή που μπήκα στην ψυχοθεραπεία».