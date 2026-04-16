Η Nespresso ανακοινώνει την τελευταία της καμπάνια, με πρωταγωνίστρια τη νέα Global Brand Ambassador, Dua Lipa. 40 χρόνια μετά την πρώτη της καινοτομία, η Nespresso συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον εκλεκτό καφέ και να εξερευνά τις απεριόριστες δυνατότητες του.

Η νέα καμπάνια έρχεται να μας θυμίσει ότι ο καφές μπορεί να είναι απολαυστικός και περιπετειώδης, οικείος αλλά και γεμάτος εκπλήξεις. Γιατί με τον σωστό Nespresso, δεν πίνεις απλώς έναν καφέ, μπαίνεις σε έναν εντελώς νέο κόσμο.

Κάθε καφές οδηγεί σε ένα νέο κόσμο

Στο κέντρο της νέας καμπάνιας βρίσκεται μια απλή αλλά δυνατή ιδέα: κάθε κούπα καφέ Nespresso είναι μια πρόσκληση για εξερεύνηση. Αυτό το concept ζωντανεύει μέσα από τα καθηλωτικά γραφικά του νέου διαφημιστικού spot που εναλλάσσονται μεταξύ απροσδόκητων κόσμων, καθένας εμπνευσμένος από τον εξαιρετικό καφέ Nespresso.

Ως Global Brand Ambassador της Nespresso και αγαπημένο είδωλο της pop μουσικής, η Dua Lipa είναι ιδανική για αυτό το ταξίδι. Σε μια χιουμοριστική ανατροπή, η Dua δανείζεται την εμβληματική ατάκα του επίσης brand ambassador George Clooney “What else?” και την μετατρέπει σε μια πρόκληση να μην συμβιβαστεί ποτέ, κάτι που γίνεται αντιληπτό και από τον ίδιο τον Clooney σε μια σύντομη εμφάνιση του, ως φόρο τιμής στην κληρονομιά της Nespresso.

Η Dua Lipa ρωτάει με περιέργεια «What else?», για να ανακαλύψει νέες γεύσεις και αισθήσεις. Από μια πρωινή κούπα Melozio στη Νέα Υόρκη μέχρι έναν απογευματινό espresso Altissio στην Ιταλία, από έναν κρύο latte στην πισίνα μέχρι μια απολαυστική decaf συνταγή γαλλικής λεβάντας & βανίλιας αργότερα μέσα στην ημέρα, οι καφέδες Nespresso ταιριάζουν με κάθε διάθεση, στιγμή και περιπέτεια. Σε μια ημέρα, πολλοί κόσμοι που αξίζει να εξερευνηθούν.

Δείτε το director’s cut του διαφημιστικού

NESPRESSO – EXPLORE VERTUO WORLD SPECIAL DIRECTOR’S CUT – YouTube

Press to Explore με την νέα VERTUO UP μηχανή

Άλλος ένας πρωταγωνιστής της καμπάνιας: η ολοκαίνουργια μηχανή Vertuo Up. Με μια νέα σημαντική αλλαγή στο design για την υποδοχή της κάψουλας, η νέα μηχανή είναι σχεδιασμένη για τους λάτρεις του καφέ. Η Vertuo Up προσφέρει βελτιωμένη συνδεσιμότητα, γρήγορη θέρμανση 3 δευτερολέπτων και το νέο ειδικό κουμπί Coffee Creation, το οποίο είναι ιδανικό για πιο τολμηρά και έντονα ροφήματα με βάση τον πάγο και το γάλα. Με πρόσβαση σε περισσότερους από 50 εκλεκτούς καφέδες, κάθε κούπα καφέ γίνεται μια πρόσκληση για κάτι νέο.

Μια φρέσκια ταυτότητα και μια νέα προσέγγιση του καφέ

Αυτή η καμπάνια σηματοδοτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη Nespresso. Παραμένοντας πιστή στην ποιότητα του καφέ, η μάρκα υιοθετεί μια πιο δυναμική και φρέσκια ταυτότητα που δημιουργήθηκε για τους λάτρεις του καφέ που θέλουν να τον εξερευνήσουν. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την διαφημιστική Leo Constellation όπου παρουσιάστηκε μια πιο δημιουργική, αυθόρμητη και playful προσέγγιση για τη Nespresso.

Η ανανεωμένη ταυτότητα αφορά επίσης και μια νέα προσέγγιση για τον ίδιο τον καφέ. Από τα coffee trends μέχρι τις δημιουργικές συνταγές, η Nespresso συνεχίζει να εξελίσσεται παράλληλα με τους αυτούς που αγαπούν τον καφέ και θέλουνε να πειραματίζονται με αυτόν. Απροσδόκητοι συνδυασμοί γεύσεων; Φυσικά! Γαλλική λεβάντα & βανίλια; Γιατί όχι; Όταν η περιέργεια γίνεται μέρος του DNA της μάρκας, κάθε κούπα καφέ γίνεται μια ανοιχτή πρόσκληση για ό,τι είναι δυνατό.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ ΚΑΜΠΆΝΙΑΣ

Creative Agency: Leo Constellation (part of Publicis Groupe)

Co-CEO, Leo Constellation: Agathe Bousquet

Co-CEO, Leo Constellation: Marco Venturelli

Director: Clément (We Are From LA)

Production Agency (Shoot & Post-Production): WPP Production

Talent Photographer: Micaiah Carter