Με επίκεντρο τον καταναλωτή, η εταιρεία θωρακίζει το οικογενειακό καλάθι μειώνοντας τις τιμές σε περισσότερα από 300 βασικά προϊόντα μέσω της πρωτοβουλίας «Ψαλίδι στον Πληθωρισμό».
Σε μια περίοδο όπου οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, η Lidl Ελλάς παρεμβαίνει ουσιαστικά, ανακοινώνοντας την υλοποίηση για μια ακόμη φορά της πρωτοβουλίας «Ψαλίδι στον Πληθωρισμό».
Με πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Έλληνας καταναλωτής, η εταιρεία προχωρά σε μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 300 βασικά προϊόντα, θωρακίζοντας την αγοραστική δύναμη των πελατών της και προσφέροντας ποιοτικές επιλογές στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς.
Η ενέργεια «Ψαλίδι στον Πληθωρισμό» δεν αποτελεί μια προσωρινή προσφορά, αλλά μια στρατηγική κίνηση στήριξης του οικογενειακού προϋπολογισμού.
Επισκεφθείτε τη Lidl Ελλάς και στα:
linkedin.com/company/lidl-hellas
youtube.com/lidlhellas
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply