Η Huawei ανακοινώνει την κυκλοφορία δύο νέων, εντυπωσιακών χρωματικών εκδόσεων για το HUAWEI WATCH Ultimate 2 και τα HUAWEI FreeClip 2, διευρύνοντας τις επιλογές εξατομίκευσης για τους σύγχρονους χρήστες που αναζητούν τεχνολογία με ισχυρή αισθητική ταυτότητα.

Το HUAWEI WATCH Ultimate 2, που ήδη ξεχωρίζει στις αποχρώσεις Black και Blue, αποκτά πλέον τη νέα Green Edition, εμπνευσμένη από τη ζωντάνια της φύσης και την αισθητική των κορυφαίων golf courses, συνδυάζοντας ένα μοναδικό πράσινο-λευκό bezel από νανοκρυσταλλικό κεραμικό με premium υλικά υψηλής αντοχής. Η νέα έκδοση διατηρεί όλα τα κορυφαία χαρακτηριστικά της σειράς, ενώ ενισχύει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες για τους λάτρεις του golf.

Συγκεκριμένα, το αναβαθμισμένο Driving Range mode προσφέρει πιο αναλυτικά δεδομένα για την αιώρηση, όπως swing tempo, backswing range και swing plane, μετατρέποντας την προπόνηση σε μια πιο μετρήσιμη και αποδοτική διαδικασία. Παράλληλα, το Course mode εισάγει νέες λειτουργίες όπως το Custom flagstick για μεγαλύτερη ακρίβεια στις αποστάσεις και το Auto-rotating greens view, που προσφέρει μια πιο φυσική και άμεση κατανόηση της κλίσης του green, ενισχύοντας τη στρατηγική του παίκτη.

Για όσους επιλέγουν open-ear ακουστικά, τα HUAWEI FreeClip 2, που είναι ήδη διαθέσιμα σε λευκό, μαύρο και μπλε, αποκτούν τώρα και τη νέα κομψή απόχρωση Rose Gold, προσθέτοντας μία ακόμη premium επιλογή στη σειρά. Με design που ξεχωρίζει και άνεση που επιτρέπει ολοήμερη χρήση, αποτελούν ένα σύγχρονο wearable που συνδυάζει τεχνολογία και προσωπικό στυλ με fashion αισθητική που συμπληρώνει κάθε εμφάνιση.

Διατηρώντας στο ακέραιο τις κορυφαίες επιδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τα δύο προϊόντα αποδεικνύουν ότι η καινοτομία μπορεί να συνδυάζεται αρμονικά με το design, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που προσαρμόζεται στις ανάγκες και την αισθητική κάθε χρήστη.

Οι νέες εκδόσεις είναι ήδη διαθέσιμες στην ελληνική αγορά, με προτεινόμενη λιανική τιμή €899 για το HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition και €179 για τα HUAWEI FreeClip 2, (τιμή προσφοράς από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei για όλη την χρωματική γκάμα, μπλε, λευκό, μαύρο και rose gold).