Δεν είναι όλα τα χρώματα φτιαγμένα για να εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά. Κάποια λειτουργούν πιο υπόγεια, πιο συναισθηματικά. Το tobacco ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Δεν προσπαθεί να τραβήξει τα βλέμματα, ούτε να γίνει το επίκεντρο. Αντίθετα, απλώνεται στον χώρο με έναν τρόπο διακριτικό, σχεδόν ανεπαίσθητο, και τελικά είναι αυτό που μένει. Πρόκειται για μια σύνθετη απόχρωση, κάπου ανάμεσα στο καφέ, το σκουρόχρωμο πορτοκαλί και το βαθύ κόκκινο. Έχει γήινο χαρακτήρα και μια φυσική ζεστασιά που κάνει τον χώρο να δείχνει πιο ώριμος, πιο ισορροπημένος, πιο «δεμένος».

Η αίσθηση πολυτέλειας χωρίς υπερβολές

Αυτό που κάνει το tobacco να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το χρώμα του, αλλά η αίσθηση που δημιουργεί. Αντί να αντανακλά έντονα το φως, το απορροφά και το «μαλακώνει». Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος πιο ήρεμος, με βάθος και συνοχή. Ταυτόχρονα, έχει κάτι από παλιά αισθητική, από χώρους που έχουν ιστορία και δεν ακολουθούν τυφλά τις τάσεις. Όταν συνδυάζεται με φυσικά υλικά, όπως ξύλο, βαμβάκι, λινό ή ακόμα και δέρμα, αποκτά υφή και χαρακτήρα. Και αυτή ακριβώς η πολυπλοκότητα είναι που το κάνει να δείχνει πιο εκλεπτυσμένο απ’ όσο ίσως είναι στην πραγματικότητα.

Πώς να το εντάξεις χωρίς να βαραίνει

Δεν χρειάζεται να γεμίσεις το σπίτι με tobacco για να δεις αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα, λειτουργεί καλύτερα όταν χρησιμοποιείται με μέτρο. Ένας μόνο τοίχος, ένα έπιπλο ή μερικά υφάσματα μπορούν να αλλάξουν τη συνολική εικόνα. Αν δεν είσαι σίγουρη, ξεκίνα από μικρές πινελιές. Ένα χαλί, μια πολυθρόνα ή ακόμα και διακοσμητικά αντικείμενα είναι αρκετά για να δεις πώς «γράφει» στον χώρο σου. Αν πάλι θέλεις να πας ένα βήμα παρακάτω, μπορείς να το δοκιμάσεις σε πιο τολμηρά σημεία, όπως η οροφή ή ένας πιο «κλειστός» χώρος που θέλεις να κάνεις πιο ζεστό. Για ισορροπία, κράτησέ το δίπλα σε ανοιχτές, ουδέτερες αποχρώσεις. Έτσι αποφεύγεις τη βαριά αίσθηση και διατηρείς τη φρεσκάδα.

Οι συνδυασμοί που το αναδεικνύουν

Το tobacco δεν περιορίζεται εύκολα. Μπορεί να σταθεί τόσο σε πιο τολμηρές όσο και σε πιο ήσυχες παλέτες. Δένει όμορφα με βαθιά μπλε, σκούρα πράσινα ή ακόμη και με μοβ αποχρώσεις, δημιουργώντας έναν πιο έντονο αλλά ισορροπημένο συνδυασμό. Από την άλλη, μέσα σε μια ουδέτερη βάση με μπεζ και κρεμ, λειτουργεί σαν στοιχείο που δίνει βάθος χωρίς να κουράζει. Έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στο ύφος που θέλεις να δώσεις, χωρίς να σε περιορίζει. Είναι επίσης ιδανική επιλογή για μικρότερους χώρους που χρειάζονται χαρακτήρα, όπως ένα μπάνιο ή ένα χολ, εκεί όπου συνήθως μένουμε σε πιο ασφαλείς λύσεις.

Περισσότερο από μια τάση

Κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι το σπίτι δεν είναι μόνο εικόνα. Είναι το πώς νιώθεις μέσα σε αυτό. Το tobacco φέρνει μια αίσθηση γείωσης και ηρεμίας, χωρίς να χάνει την κομψότητά του. Δεν είναι από τα χρώματα που θα σε κουράσουν γρήγορα. Έχει διαχρονικότητα και μια φυσική ισορροπία που το κάνει να «στέκεται» στον χρόνο. Και αν το χρησιμοποιήσεις σωστά, δεν θα αλλάξει μόνο την εμφάνιση του χώρου σου, αλλά και τη διάθεση με την οποία τον ζεις καθημερινά.