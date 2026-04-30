Αν νομίζαμε ότι η μόδα έχει εξαντλήσει τα περιθώρια έκπληξης, ο οίκος Chanel έρχεται να αποδείξει το αντίθετο με μια ιδέα που ήδη προκαλεί συζητήσεις. Στην Cruise συλλογή 2027, παρουσίασε ένα concept που δύσκολα αγνοείται: παπούτσια που στην ουσία… δεν φαίνονται.

Η λογική πίσω από το λεγόμενο “shoes without shoes” είναι σχεδόν αντισυμβατική. Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, βλέπουμε μια εξαιρετικά μίνιμαλ κατασκευή που εστιάζει κυρίως στη φτέρνα. Ένα διακριτικό “cap heel” που αγκαλιάζει τον αστράγαλο, αφήνοντας το υπόλοιπο πόδι ακάλυπτο. Το αποτέλεσμα δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι το πόδι είναι γυμνό, αλλά με μια σαφώς επιμελημένη, fashion-forward διάθεση.

Η συγκεκριμένη πρόταση δεν προέκυψε από το πουθενά. Τα τελευταία χρόνια, η μόδα στρέφεται όλο και περισσότερο προς τη λεγόμενη “naked” αισθητική. Διαφάνειες, sheer υφάσματα και σχεδιαστικές επιλογές που αποκαλύπτουν αντί να καλύπτουν έχουν ήδη κυριαρχήσει. Ωστόσο, εδώ το παιχνίδι πάει ένα βήμα πιο πέρα, αφού τα όρια ανάμεσα στο υπόδημα και την απουσία του σχεδόν εξαφανίζονται.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PERFECT (@theperfectmagazine)



Παρά την εκκεντρικότητα της ιδέας, η ταυτότητα της Chanel παραμένει αναγνωρίσιμη. Η χαρακτηριστική δίχρωμη φιλοσοφία του οίκου διατηρείται, μόνο που αυτή τη φορά το δεύτερο «χρώμα» είναι το ίδιο το δέρμα. Πρόκειται για μια ευφυή προσέγγιση που γεφυρώνει το κλασικό με το ριζοσπαστικό, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία δεν σημαίνει απαραίτητα αποκοπή από την παράδοση.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αναπόφευκτο. Στην πασαρέλα, η απάντηση είναι ξεκάθαρα θετική. Στην καθημερινότητα όμως, τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Είναι πιθανό να δούμε πιο «προσγειωμένες» εκδοχές, με περισσότερη στήριξη ή πιο λειτουργική σόλα. Άλλωστε, εδώ το ζητούμενο δεν είναι μόνο η πρακτικότητα, αλλά η δήλωση στυλ.

Ίσως τελικά αυτό το σχέδιο να μην αφορά μόνο ένα ακόμη trend. Μπορεί να λειτουργεί ως σχόλιο πάνω στην ίδια τη μόδα, στην ανάγκη για ελευθερία και στην απομάκρυνση από αυστηρούς κανόνες. Μια υπενθύμιση ότι το styling, στην πιο καθαρή του μορφή, είναι έκφραση.

Είτε το δεις ως καινοτομία είτε ως υπερβολή, δύσκολα θα περάσει απαρατήρητο. Και πιθανότατα, αυτό ακριβώς επιδιώκει.