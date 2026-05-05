Κάτι ανάμεσα σε όνειρο και οπτική ψευδαίσθηση αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες στην περιοχή Τζονγκόλ της Ινδονησίας, όταν ο ουρανός γέμισε ξαφνικά με αποχρώσεις που θύμιζαν ουράνιο τόξο. Σύννεφα που έμοιαζαν μέχρι πριν λίγα λεπτά συνηθισμένα, άρχισαν να «ντύνονται» με ροζ, πράσινες και μπλε ανταύγειες, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Τα βίντεο που καταγράφηκαν δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και απορίες για το τι ακριβώς συνέβη.

Τι κρύβεται πίσω από τα “ουράνια” χρώματα

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ιριδισμός των νεφών και δεν έχει καμία σχέση με κάτι μεταφυσικό ή ανεξήγητο. Πρόκειται για ένα καθαρά φυσικό φαινόμενο που σχετίζεται με τη συμπεριφορά του φωτός. Συγκεκριμένα, το φως του ήλιου ή ακόμη και της σελήνης περνά μέσα από πολύ μικρά σταγονίδια νερού ή κρυστάλλους πάγου που βρίσκονται στα σύννεφα. Καθώς το φως «σπάει» και διαθλάται, δημιουργούνται αυτές οι λεπτές, σχεδόν μεταλλικές χρωματικές διαβαθμίσεις που θυμίζουν το εσωτερικό ενός οστράκου ή ένα πιο “διάχυτο” ουράνιο τόξο. Συνήθως εμφανίζεται σε λεπτά, αραιά σύννεφα σε μεγάλο υψόμετρο και γίνεται πιο έντονο όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά, νωρίς το πρωί ή λίγο πριν δύσει.

Fenomena Awan Iridescent terlihat di langit Jonggol, Bogor, Jumat 1/5/2026.

Awan Iridescent adl fenomena optik akibat difraksi cahaya Matahari oleh partikel kecil di awan tipis, shg tampak berwarna seperti pelangi 🌈

Γιατί δεν το βλέπουμε συχνά

Αν σου φαίνεται εντυπωσιακό, έχεις δίκιο και όχι τυχαία. Ο ιριδισμός δεν είναι ένα φαινόμενο που μπορείς να δεις εύκολα ή να προβλέψεις. Για να εμφανιστεί, τα σωματίδια μέσα στα σύννεφα πρέπει να έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος, κάτι που στην ατμόσφαιρα δεν συμβαίνει συχνά. Παράλληλα, η γωνία του φωτός πρέπει να είναι ακριβώς η κατάλληλη, ενώ ακόμη και μια μικρή αλλαγή στη δομή των νεφών μπορεί να “σβήσει” το φαινόμενο μέσα σε λίγα λεπτά. Γι’ αυτό και η καταγραφή του στην Ινδονησία θεωρείται περισσότερο μια τυχερή συγκυρία παρά κάτι που θα μπορούσε να επαναληφθεί εύκολα.