Τα ζώδια για σήμερα Τρίτη! Η ενέργεια της ημέρας σε σπρώχνει να δεις τα πράγματα λίγο πιο καθαρά, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να παραδεχτείς αλήθειες που απέφευγες. Δεν είναι κακή μέρα, απλά δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αυταπάτες. Αν κινηθείς με ειλικρίνεια, θα βγεις κερδισμένη.

Κριός

Σήμερα χρειάζεται να ρίξεις λίγο τους ρυθμούς σου και να δεις τι πραγματικά αξίζει την ενέργειά σου. Δεν γίνεται να τα κάνεις όλα μαζί και το ξέρεις. Μια μικρή αποστασιοποίηση θα σε βοηθήσει να σκεφτείς πιο καθαρά. Μην πιέζεις καταστάσεις που δεν προχωρούν.

Ταύρος

Η μέρα έχει μια γλυκιά αλλά και περίεργη ένταση. Από τη μία νιώθεις σταθερότητα, από την άλλη κάτι σε ταράζει εσωτερικά. Άκου το ένστικτό σου, κάτι προσπαθεί να σου πει. Στα συναισθηματικά, μια κίνηση μπορεί να σε εκπλήξει.

Δίδυμοι

Είσαι σε φάση που θέλεις να βάλεις τάξη σε πολλά πράγματα, κυρίως πρακτικά. Μην αναλαμβάνεις περισσότερα απ’ όσα μπορείς να διαχειριστείς. Αν οργανωθείς σωστά, θα νιώσεις πολύ πιο ήρεμη. Ένα μικρό ξεκαθάρισμα θα σου κάνει καλό.

Καρκίνος

Η μέρα έχει μια πιο ανάλαφρη διάθεση για σένα, αλλά εξαρτάται από το πώς θα την αξιοποιήσεις. Μην αφήσεις μικρές ανασφάλειες να σου χαλάσουν το κέφι. Κάνε κάτι που σε ευχαριστεί πραγματικά. Το χρειάζεσαι περισσότερο απ’ όσο νομίζεις.

Λέων

Στρέφεσαι περισσότερο στο σπίτι ή σε προσωπικά θέματα. Ίσως προκύψει κάτι που χρειάζεται τη φροντίδα σου. Μην το δεις σαν βάρος, αλλά σαν ευκαιρία να φέρεις ισορροπία. Η ηρεμία σήμερα είναι πιο σημαντική από την ένταση.

Παρθένος

Οι συζητήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα και μπορεί να σε οδηγήσουν σε σημαντικά συμπεράσματα. Πρόσεξε μόνο πώς εκφράζεσαι, γιατί εύκολα μπορεί να παρεξηγηθείς. Αν κρατήσεις ισορροπία, θα πετύχεις αυτό που θέλεις.

Ζυγός

Τα οικονομικά ή θέματα αξίας έρχονται στο προσκήνιο. Ίσως χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση που έχεις καθυστερήσει. Μην την αποφεύγεις άλλο. Έχεις περισσότερη δύναμη απ’ όσο νομίζεις.

Σκορπιός

Η μέρα σε φέρνει σε πρώτο πλάνο και δεν περνάς απαρατήρητη. Αυτό όμως σημαίνει ότι χρειάζεται να είσαι και πιο προσεκτική στις κινήσεις σου. Μην αφήνεις τα συναισθήματα να σε παρασύρουν. Έχεις τον έλεγχο, αν το θυμηθείς.

Τοξότης

Σήμερα έχεις ανάγκη να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις τα πράγματα πιο συνολικά. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να είναι συνεχώς σε δράση. Μερικές απαντήσεις έρχονται μόνο όταν σταματάς. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου.

Αιγόκερως

Οι άνθρωποι γύρω σου παίζουν καθοριστικό ρόλο σήμερα. Μια συζήτηση μπορεί να σου δώσει κατεύθυνση ή να σε βάλει σε σκέψεις. Μην αγνοείς όσα ακούς. Κράτα όμως και τη δική σου κρίση.

Υδροχόος

Τα επαγγελματικά σου ζητούν συγκέντρωση και σοβαρότητα. Ίσως υπάρξει μια μικρή πρόκληση που θα σε δοκιμάσει. Αν μείνεις ψύχραιμη, θα τη διαχειριστείς σωστά. Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις.

Ιχθύες

Η μέρα σου δίνει μια πιο αισιόδοξη οπτική, αν την αφήσεις. Ίσως προκύψει κάτι που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα. Μην το αρνηθείς από φόβο ή συνήθεια. Μερικές φορές χρειάζεται να ρισκάρεις λίγο.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, όχι να ευχαριστείς τους άλλους.