Στις 7 Μαΐου 2026, η Huawei ετοιμάζεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα του τεχνολογικού κόσμου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, μέσα από το πολυαναμενόμενο Global Innovative Product Launch Event με κεντρικό μήνυμα “Now Is Your Spark”. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αναμένεται να θέσει νέα δεδομένα στο μέλλον της φορητής τεχνολογίας, αποκαλύπτοντας μια σειρά από σημαντικά νέα προϊόντα σε πολλαπλές κατηγορίες, όπως έξυπνα wearables και κορυφαία tablets, τα οποία έρχονται δυναμικά και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η παρουσίαση επιφυλάσσει εντυπωσιακές εκπλήξεις, εμπλουτίζοντας το ήδη ισχυρό οικοσύστημα της εταιρείας. Ανάμεσα σε αυτά που πρόκειται να αποκαλυφθούν είναι το νέο tablet-ναυαρχίδα HUAWEI MatePad Pro Max, το οποίο διαθέτει ένα εντυπωσιακά λεπτό και ελαφρύ σώμα, σε συνδυασμό με την κορυφαία στον κλάδο τεχνολογία οθόνης PaperMatte. Παράλληλα, το κοινό θα γνωρίσει το HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN – Diamond Sparkle Edition, το πρώτο smartwatch-κόσμημα της εταιρείας, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη διάσημη διεθνή σχεδιάστρια κοσμημάτων Francesca Amfitheatrof. Επίσης, θα παρουσιαστεί το HUAWEI WATCH GT Runner 2 στη νέα έκδοση New Track Legend Edition, σχεδιασμένο να προσφέρει ακριβή παρακολούθηση δεδομένων και επιστημονική υποστήριξη σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες δρομείς. Τέλος, στον τομέα του ήχου, τα καινοτόμα open-ear ακουστικά HUAWEI FreeClip 2 αποκτούν μια ολοκαίνουργια, γοητευτική απόχρωση Berry Purple, η οποία έρχεται να προστεθεί στις υπάρχουσες χρωματικές επιλογές.

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της εκδήλωσης, ωστόσο, αναμένεται να είναι η ολοκαίνουργια σειρά HUAWEI WATCH FIT 5, η οποία έρχεται να επαναπροσδιορίσει πλήρως το αστικό στυλ στα wearables. Η νέα γενιά, που θα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Standard και Pro σε πολλαπλούς χρωματικούς συνδυασμούς, ενώνει την προηγμένη καθοδήγηση φυσικής κατάστασης και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση υγείας με ένα έντονο fashion statement για το νεανικό κοινό της πόλης. Πέρα από την εντυπωσιακή και μοντέρνα εμφάνιση, η σειρά φέρνει την απόλυτη ευκολία στην καθημερινότητα υποστηρίζοντας ανέπαφες πληρωμές μέσω του Curve Pay. Παράλληλα, εξασφαλίζει δωρεάν πρόσβαση στο αποκλειστικό πακέτο Huawei MultiPass, το οποίο ξεκλειδώνει premium παροχές στο Huawei Health+ και σε κορυφαίες εφαρμογές όπως τα komoot, Naviki, URUNN και Life Period Tracker.

Πέρα από την εντυπωσιακή εμφάνιση και τα νέα προσαρμόσιμα watch faces, η σειρά φέρνει την απόλυτη ευκολία στην καθημερινότητα υποστηρίζοντας ανέπαφες πληρωμές μέσω του Curve Pay, προσφέροντας μάλιστα αποκλειστική επιστροφή χρημάτων 3% στους χρήστες. Παράλληλα, εξασφαλίζει δωρεάν πρόσβαση στο αποκλειστικό πακέτο Huawei MultiPass, το οποίο ξεκλειδώνει premium παροχές στο Huawei Health+ και σε κορυφαίες εφαρμογές fitness.

Μείνετε συντονισμένοι για την επίσημη αποκάλυψη στις 7 Μαΐου για να ανακαλύψετε όλα τα χαρακτηριστικά, τις τιμές και τις λεπτομέρειες διαθεσιμότητας της νέας σειράς για την ελληνική αγορά.

