Ποιος είπε ότι το φθινόπωρο σημαίνει μόνο καφέ και πορτοκαλί; Φέτος, η παλέτα που μπαίνει στα σπίτια μας παίζει σε πιο απρόσμενες αποχρώσεις και δίνει έναν αέρα φρεσκάδας στη διακόσμηση. Αν θέλεις να αλλάξεις διάθεση με μικρές πινελιές, ιδού οι πιο ανατρεπτικές προτάσεις.

Deep Teal

Το βαθύ μπλε-πράσινο χαρίζει πολυτέλεια χωρίς να βαραίνει. Μπορείς να το βάλεις σε βελούδινα μαξιλάρια ή ριχτάρια στον καναπέ, και αμέσως ο χώρος αποκτά πιο cozy αλλά και classy αίσθηση.

Dusty Rose

Το ξεθωριασμένο ροζ είναι η πιο girly επιλογή για το φθινόπωρο. Δοκίμασέ το σε κουρτίνες ή σε κεραμικά βάζα. Το αποτέλεσμα είναι γλυκό αλλά καθόλου παιδικό, αντίθετα φέρνει κομψότητα και θηλυκή ενέργεια.

Mustard Yellow με πράσινο τόνο

Όχι το κλασικό μουσταρδί που έχεις ξαναδεί, αλλά μια πιο “περίπλοκη” εκδοχή του, που φωτίζει το χώρο χωρίς να τον κουράζει. Μπορεί να γίνει statement χρώμα σε μια καρέκλα, ή μικρό highlight σε διακοσμητικά μαξιλάρια.

Plum με γκρι απόχρωση

Το μωβ στην πιο σκούρα και μυστηριώδη εκδοχή του. Δοκίμασέ το σε έναν τοίχο-έκπληξη ή σε καρέκλες τραπεζαρίας. Είναι κομψό, ατμοσφαιρικό και ταιριάζει τέλεια με ξύλο και γήινες αποχρώσεις.

Εν ολίγοις, αν θες να ξεφύγεις από τα αναμενόμενα, αυτές οι αποχρώσεις είναι η καλύτερη αφορμή. Με μικρές αλλαγές –ένα ριχτάρι εδώ, ένα βάζο εκεί– μπορείς να φέρεις στο σπίτι σου την πιο stylish πλευρά του φθινοπώρου.