Η διακόσμηση που σε βάζει σε παραγωγικό mood: tips για το σπίτι και το γραφείο!

Η νέα σεζόν μόλις ξεκίνησε και ξέρεις καλά πως όσο κι αν νοσταλγείς τις διακοπές, πρέπει να βρεις τον τρόπο να μπεις ξανά στο ρυθμό της καθημερινότητας. Και τι καλύτερο από το να φτιάξεις έναν χώρο που σε βοηθάει να συγκεντρώνεσαι, να οργανώνεσαι και να έχεις διάθεση για δουλειά;

Φως = Ενέργεια

Ξεκίνα από τον φωτισμό. Αν δουλεύεις σε χώρο με παράθυρο, φρόντισε να κάθεσαι δίπλα στο φυσικό φως – είναι σαν να πατάς ένα εσωτερικό “boost” κουμπί. Αν όχι, επένδυσε σε μια λάμπα γραφείου με daylight bulbs που σου θυμίζουν το φως του ήλιου.

Χρώματα που σε ξυπνούν

Μικρές πινελιές σε πράσινο, κίτρινο ή μπλε μπορούν να σου αλλάξουν διάθεση. Ένα μαξιλαράκι, ένα κουτάκι αποθήκευσης ή ακόμα και μια κούπα στον σωστό τόνο αρκούν για να νιώσεις πιο ζωντανή.

Φυτά που “δουλεύουν” μαζί σου

Ένα μικρό φυτό στο γραφείο σου δεν είναι μόνο όμορφο – σε βοηθάει να αναπνέεις καλύτερα και να νιώθεις πιο χαλαρή. Plus, κάθε φορά που το ποτίζεις, κάνεις κι ένα μικρό διάλειμμα από την οθόνη.

Minimal desk, clear mind

Μάζεψε ό,τι δεν χρειάζεσαι. Μια τακτοποιημένη επιφάνεια σου δίνει αμέσως την αίσθηση ότι έχεις τον έλεγχο. Και αυτό μεταφράζεται σε περισσότερη συγκέντρωση.

Cozy λεπτομέρειες

Δεν χρειάζεται το γραφείο σου να θυμίζει corporate office. Ένα κερί με ωραίο άρωμα ή μια αγαπημένη φωτογραφία είναι αρκετά για να φτιάξουν τη διάθεσή σου.

Εν ολίγοις, η παραγωγικότητα δεν είναι μόνο θέμα coffee και deadlines. Είναι και θέμα χώρου. Κι αν το στήσεις σωστά, θα δεις πως κάθε μέρα ξεκινάει λίγο πιο εύκολα.