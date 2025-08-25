Η νέα σεζόν μόλις ξεκίνησε και ξέρεις καλά πως όσο κι αν νοσταλγείς τις διακοπές, πρέπει να βρεις τον τρόπο να μπεις ξανά στο ρυθμό της καθημερινότητας. Και τι καλύτερο από το να φτιάξεις έναν χώρο που σε βοηθάει να συγκεντρώνεσαι, να οργανώνεσαι και να έχεις διάθεση για δουλειά;
Φως = Ενέργεια
Ξεκίνα από τον φωτισμό. Αν δουλεύεις σε χώρο με παράθυρο, φρόντισε να κάθεσαι δίπλα στο φυσικό φως – είναι σαν να πατάς ένα εσωτερικό “boost” κουμπί. Αν όχι, επένδυσε σε μια λάμπα γραφείου με daylight bulbs που σου θυμίζουν το φως του ήλιου.
Χρώματα που σε ξυπνούν
Μικρές πινελιές σε πράσινο, κίτρινο ή μπλε μπορούν να σου αλλάξουν διάθεση. Ένα μαξιλαράκι, ένα κουτάκι αποθήκευσης ή ακόμα και μια κούπα στον σωστό τόνο αρκούν για να νιώσεις πιο ζωντανή.
Φυτά που “δουλεύουν” μαζί σου
Ένα μικρό φυτό στο γραφείο σου δεν είναι μόνο όμορφο – σε βοηθάει να αναπνέεις καλύτερα και να νιώθεις πιο χαλαρή. Plus, κάθε φορά που το ποτίζεις, κάνεις κι ένα μικρό διάλειμμα από την οθόνη.
Minimal desk, clear mind
Μάζεψε ό,τι δεν χρειάζεσαι. Μια τακτοποιημένη επιφάνεια σου δίνει αμέσως την αίσθηση ότι έχεις τον έλεγχο. Και αυτό μεταφράζεται σε περισσότερη συγκέντρωση.
Cozy λεπτομέρειες
Δεν χρειάζεται το γραφείο σου να θυμίζει corporate office. Ένα κερί με ωραίο άρωμα ή μια αγαπημένη φωτογραφία είναι αρκετά για να φτιάξουν τη διάθεσή σου.
Εν ολίγοις, η παραγωγικότητα δεν είναι μόνο θέμα coffee και deadlines. Είναι και θέμα χώρου. Κι αν το στήσεις σωστά, θα δεις πως κάθε μέρα ξεκινάει λίγο πιο εύκολα.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
