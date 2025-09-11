Οι 6 αποχρώσεις του μπεζ είναι ο τέλειος καμβάς για να διακοσμήσεις το σπίτι σου

Οι 6 αποχρώσεις του μπεζ είναι ο τέλειος καμβάς για να διακοσμήσεις το σπίτι σου

Το μπεζ είναι σαν εκείνο το αγαπημένο σου λευκό πουκάμισο: κλασικό, διαχρονικό, ταιριάζει με όλα και δεν σε προδίδει ποτέ. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν «ουδέτερο», αλλά η αλήθεια είναι πως κρύβει αμέτρητες εκφάνσεις και δυνατότητες. Από τις πιο ζεστές γήινες αποχρώσεις μέχρι τις πιο ροζέ ή γκρι εκδοχές του, το μπεζ μπορεί να γίνει ο τέλειος καμβάς για να στήσεις μια διακόσμηση που αναπνέει κομψότητα και ηρεμία.

Κρεμ της άμμου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη VIVIFY (@vivify.studios)



Η πιο φωτεινή εκδοχή του μπεζ, θυμίζει καλοκαιρινή άμμο και φέρνει αίσθηση φρεσκάδας. Δίνει βάθος χωρίς να βαραίνει τον χώρο και ταιριάζει υπέροχα με λευκά υφάσματα και φυσικά υλικά, όπως το ξύλο και το ρατάν.

Μπεζ με ροδακινί τόνο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lick (@lick)



Μια απαλή απόχρωση που κρύβει μέσα της μια μικρή δόση ροζ. Ιδανική για υπνοδωμάτια, χαρίζει ζεστασιά και θηλυκότητα χωρίς να γίνεται «γλυκανάλατη». Δοκίμασέ τη σε τοίχους ή σε λινά υφάσματα.

Μπεζ της πέτρας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HOME’SOCIETY (@homes_society)



Έχει μια πιο ψυχρή, γκριζάτη βάση και δίνει έναν αέρα μινιμαλιστικής πολυτέλειας. Συνδυάζεται άψογα με μαύρες λεπτομέρειες, μεταλλικά στοιχεία ή μάρμαρο. Τέλειο για σαλόνια που θέλουν να δείχνουν chic χωρίς προσπάθεια.

Μπεζ μελιού

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kylie M. Paint Color Expert | DIY Home Updates | Interior Design (@kylieminteriors)



Ζεστό και γλυκό, θυμίζει το χρώμα του μελιού που λιώνει πάνω σε φρυγανιά. Μπορεί να «αγκαλιάσει» έναν χώρο και να τον κάνει φιλόξενο. Ταιριάζει πολύ με αποχρώσεις του πράσινου, δημιουργώντας μια cosy ατμόσφαιρα.

Μπεζ της καραμέλας

Λίγο πιο έντονο και γήινο, είναι η ιδανική επιλογή αν θες να δώσεις χαρακτήρα στο σαλόνι σου χωρίς να ξεφύγεις από την ουδετερότητα. Συνδυάζεται φανταστικά με δερμάτινα στοιχεία και βελούδο.

Μπεζ με γκρι πινελιές

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wendy (@thekwendyhome)



Το πιο «urban» από όλα, φέρνει μαζί του μια industrial διάθεση. Χρησιμοποίησέ το σε μεγάλες επιφάνειες τοίχων και παίξε με μοντέρνα φωτιστικά ή concrete λεπτομέρειες για ένα αποτέλεσμα που ξεχωρίζει.

Γιατί να επενδύσεις στο μπεζ

Το μπεζ δεν είναι ποτέ βαρετό. Είναι η χρυσή τομή ανάμεσα στο λευκό και στο καφέ, και σου δίνει την ελευθερία να «παίξεις» με χρώματα, υφές και υλικά. Είτε αγαπάς το minimal, είτε το boho, είτε το πιο κλασικό στυλ, οι αποχρώσεις του μπεζ είναι πάντα εκεί για να δημιουργήσουν το ιδανικό φόντο. Άφησέ το, λοιπόν, να γίνει ο καμβάς σου και χτίσε πάνω του τον χώρο που ονειρεύεσαι – ζεστός, κομψός και απόλυτα δικός σου.