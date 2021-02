INSTA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ! Είστε in-love με τα smartphones; Εάν ναι, τότε ένα TCL 10 Plus μπορεί να γίνει δικό σας!

INSTA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ! Είστε in-love με τα smartphones; Εάν ναι, τότε ένα TCL 10 Plus μπορεί να γίνει δικό σας!

Η γιορτή των ερωτευμένων πλησιάζει κι επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για εσάς η mobile τεχνολογία είναι σκέτος… έρωτας, σε συνεργασία με την TCL Mobile Communications σας έχουμε ετοιμάσει τον πιο αγαπησιάρικο διαγωνισμό για τον Άγιο Βαλεντίνο. Δύο φίλοι/-ες μας μπορούν να κάνουν δικό τους το εκπληκτικό TCL 10 Plus, το smartphone που με το που θα το αντικρίσεις είναι “έρωτας με την πρώτη ματιά”!

Και πως να μην το ερωτευθείς και να νιώσεις ακαταμάχητη έλξη όταν το εκπληκτικό smartphone της TCL έρχεται με οθόνη NTXVISION, ένα εκπληκτικό quad-camera setup για φωτογραφίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι πιο έμπειροι φωτογράφοι και chipset Snapdragon 665 με 6GB RAM και εξελιγμένες ΑΙ λειτουργίες; Με elegant σχεδιασμό που εντυπωσιάζει, εύχρηστο UI και επιδόσεις πιο γρήγορες από τον άνεμο, το TCL 10 Plus είναι πραγματικά ένα smartphone… “όνειρο”!

Αυτό λοιπόν είναι το δώρο μας και μπορεί να γίνει δικό σου μέχρι τις 21.2.2021 φτάνει μόνο να ακολουθήσεις τα βήματα που θα βρεις στο σχετικό post στο Instagram του That’s Life.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ… LOVE IS IN THE AIR!

* Ο διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά στο Instagram account του Digital Life και του That’s Life.

**Ο διαγωνισμός θα τρέξει ταυτόχρονα με το site: digitallife.gr