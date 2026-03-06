Η TCL καθιστά τη συνδεσιμότητα 5G προσβάσιμη σε όλους και σε κάθε σπίτι

Καθώς η υιοθέτηση του 5G συνεχίζει να επιταχύνεται, η υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητα αναδιαμορφώνει τις ψηφιακές εμπειρίες — ωστόσο πολλοί χρήστες παγκοσμίως εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στο 5G. Για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα και να επιταχύνει τη μετάβαση από το 4G στο 5G, η TCL παρουσιάζει στο MWC26 μια σειρά συσκευών 5G συνδεσιμότητας εισαγωγικού επιπέδου, που περιλαμβάνει τα TCL 5G CPE B50 και TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro. Μαζί με το ολοκαίνουργιο Wi-Fi router TCL WR5360, τα προϊόντα αυτά προσφέρουν ταχύτερη, πιο σταθερή και πιο έξυπνη συνδεσιμότητα για το σπίτι, το γραφείο και τις κινητές ανάγκες. Ενσωματώνοντας τεχνολογίες 5G και Wi-Fi 7 σε συσκευές εισαγωγικού επιπέδου, η TCL συνεχίζει να καθιστά την προηγμένη συνδεσιμότητα πιο προσιτή.

TCL 5G CPE B50: Μια υψηλών επιδόσεων, εισαγωγική βάση για 5G

Σχεδιασμένο γύρω από τις βασικές ανάγκες συνδεσιμότητας — συμπεριλαμβανομένης της ταχύτητας, της σταθερότητας και της υποστήριξης πολλαπλών συσκευών — το B50 ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες 5G και Wi-Fi 7 σε μια προσιτή λύση δικτύωσης.

Υποστηρίζει εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες 5G έως 5,47Gbps και διαθέτει κεραίες υψηλής απολαβής 5G NR με πλήρους φάσματος 4×4 MIMO, ενισχύοντας την ισχύ σήματος, την κάλυψη και την ανθεκτικότητα σε παρεμβολές. Προσφέρει τεχνολογία Wi-Fi 7 διπλής ζώνης με δυνατότητα ταχυτήτων έως 3,6Gbps, υποστηρίζει έως 128 ταυτόχρονες συνδεδεμένες συσκευές και είναι συμβατό με EasyMesh R6 για απρόσκοπτη περιαγωγή και ολοκληρωμένη κάλυψη σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Ο έξυπνος έλεγχος μέσω του TCL app, σε συνδυασμό με φιλτράρισμα URL και γονικό έλεγχο, επιτρέπει ασφαλέστερη και ευκολότερη διαχείριση του δικτύου.

TCL 5G Mobile Wi–Fi B50 Pro: Ισχυρή κινητή συνδεσιμότητα

Σχεδιασμένο για επαγγελματικά ταξίδια, εργασία σε εξωτερικούς χώρους και καθημερινή κινητικότητα, το B50 Pro προσφέρει υψηλής ταχύτητας απόδοση 5G σε μια προσιτή φορητή κινητή συσκευή Wi-Fi.

Υποστηρίζει ταχύτητες 5G έως 3,27Gbps και αξιοποιεί τεχνολογία 4×4 MIMO με NR 2CC για βελτιωμένη αποδοτικότητα και μειωμένο latency. Με διπλής ζώνης Wi-Fi 6 (AX1200), επιτρέπει τη σύνδεση έως και 32 συσκευών για διαμοιρασμό hotspot. Η οθόνη αφής 1,83 ιντσών προσφέρει άμεση πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες δικτύου, ενώ η αποσπώμενη μπαταρία 5000mAh εξασφαλίζει έως και 17 ώρες χρήσης με ταχεία φόρτιση 18W, υποστηρίζοντας αξιόπιστη συνδεσιμότητα όπου κι αν βρίσκεστε.

TCL WR5360: Wi-Fi 7 mesh router για ολοκληρωμένη οικιακή συνδεσιμότητα

Με τεχνολογία Wi-Fi 7 BE3600, το WR5360 προσφέρει ταχύτητες έως 3,6Gbps και διαθέτει θύρα Ethernet WAN 2.5 Gigabit.

Συμβατό με EasyMesh R6, το WR5360 προσφέρει ευέλικτη κάλυψη Wi-Fi σε ολόκληρο το σπίτι. Η διαμόρφωση 5GHz 3T3R με 2SS εξασφαλίζει ισχυρότερο σήμα και ευρύτερη κάλυψη. Οι λειτουργίες γονικού ελέγχου και η ενσωματωμένη δυνατότητα ασφάλειας VPN προστατεύουν το οικιακό δίκτυο, ενώ η εφαρμογή για κινητά και το mobile web περιβάλλον διαχείρισης (UI) επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση και διαχείριση των συνδεδεμένων συσκευών και της κατάστασης του δικτύου.

Μέσα από αυτή τη νέα σειρά λύσεων συνδεσιμότητας εισαγωγικού επιπέδου, η TCL συνεχίζει να ενσωματώνει τεχνολογίες δικτύωσης αιχμής σε πιο προσιτές λύσεις, κάνοντας το 5G πραγματικότητα για όλους και για κάθε σπίτι.