Τα θρυλικά 90s αποτελούν για τους 35+ μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή εποχή. Η ανεμελιά και η ξεγνοιασιά, η εμφάνιση του Internet, το ελεύθερο και δημιουργικό πνεύμα και ένας κόσμος που άλλαζε μετά την πτώση του σιδηρούν παραπετάσματος και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αν μη τι άλλο επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τη μόδα σε στιλιστικό επίπεδο. Στην τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα, μπορούμε ουσιαστικά να βρούμε 4 διακριτά looks που πηγάζουν από εκείνη την εποχή και φυσικά διαθέτουν… «διαχρονικό» χαρακτήρα, ενώ παράλληλα συνδέονται έντονα με τη μουσική και τις ταινίες της εποχής!

Grunge

Όταν βλέπουμε κάπου τη λέξη Grunge, αμέσως το μυαλό πηγαίνει στον (κατά πολλούς) κορυφαίο τραγουδιστή των 90s, Curt Cobain, o οποίος ήταν ο frontman των εμβληματικών Nirvana. Θυμάστε καθόλου την επιτυχία συγκροτήματος: «The Man Who Sold the World» στο Unplugged του MTV; Σε αυτό το live recording, ο αξέχαστος Curt φοράει ένα fleece ζακετάκι με ένα απλό T-Shirt, πουκάμισο και ένα ανοικτόχρωμο τζιν, αποτελώντας ουσιαστικά την καλύτερη οπτική απεικόνιση της κουλτούρας του Grunge. Το προαναφερθέν look σε συνδυασμό με τα διάσημα ευρύχωρα καρό πουκάμισα, τις μπότες Martens και τα high-top sneakers συνέθεσαν το ανέμελο και uber cool: Grunge Style.

College style (Modern Preppy)

To preppy «κολεγιακό» στυλ διαδόθηκε ευρέως στα περισσότερα αμερικανικά Λύκεια της εποχής. Εάν θυμάστε τα αγόρια και τα κορίτσια από το πετυχημένο εφηβικό σίριαλ: «Πριν Χτυπήσει το Κουδούνι» (Saved by the Bell), καθώς επίσης και η ταινία «Το Κορίτσι του Μπέβερλι Χιλς» (Clueless). Οι καρό σχολικές φούστες, τα Polo ναυτικού τύπου T-Shirts, τα χαρακτηριστικά sweaters και τα navy blazers, οι ψηλές μπότες είναι ορισμένα από τα στοιχεία του Modern Preppy look.

Punk

Αν και το κίνημα της Punk είναι της… προηγούμενης δεκαετίας, το Punk style εμφανίστηκε ιδιαίτερα έντονα και στη δεκαετία του ’90. Αντλώντας έμπνευση αγαπημένα μουσικά συγκροτήματα όπως οι Green Day, οι Blink-182 και οι Sum 41, τo εν λόγω στιλιστικό look αποτελείτο κυρίως από μαύρο χρώμα και σκουρόχρωμα T-Shirts, hoodies, πέτσινα jackets, και skate shoes.

Hip-Hop

Είναι γνωστό ότι η Hip-Hop μουσική σκηνή απέκτησε τεράστια δυναμική στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 και ξεκινώντας από τα ghetto των αμερικανικών μεγαλουπόλεων στη συνέχεια επεκτάθηκε σε κάθε μέρος του πλανήτη. Εξαιρετικά διάσημοι hip-hopers όπως οι MC Hammer, Tupac, Public Enemy, Puff Daddy κ.ά. καθιέρωσαν το hip-hop style στη μόδα, με το hip-hop look να περιλαμβάνει φαρδιά jeans, tracksuits, hoodies. Bomber jackers, μπασκετικά παπούτσια και χρυσές αλυσίδες!