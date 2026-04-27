Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, συλλογικότητας και συνέπειας απέναντι στις ανάγκες της κοινότητας, οι εργαζόμενοι της UCB προχώρησαν και φέτος — για 10η συνεχόμενη χρονιά — σε μια ουσιαστική πράξη προσφοράς προς τη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» στον Άλιμο.

Μια πρωτοβουλία που έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό για τους ανθρώπους της εταιρείας, αποτυπώνοντας τη σταθερή τους διάθεση να στηρίζουν έμπρακτα δομές με σημαντικό κοινωνικό έργο.

Μέσα από την εθελοντική συνεισφορά, συγκεντρώθηκε το ποσό των 1.500 ευρώ που θα συμβάλει στην κάλυψη διατροφικών αναγκών της Μονάδας Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας». Η ενέργεια αυτή ενισχύει ουσιαστικά την καθημερινή φροντίδα που προσφέρεται στα παιδιά, διασφαλίζοντας ακόμη καλύτερες συνθήκες υποστήριξης.

Συμπληρωματικά, κατά την περίοδο του Πάσχα, τα παιδιά των εργαζομένων της εταιρείας δημιούργησαν χειροποίητες λαμπάδες, τις οποίες διέθεσαν προς πώληση σε πασχαλινό μπαζάρ. Το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από την εν λόγω πρωτοβουλία αξιοποιήθηκε για την αγορά πασχαλινών δώρων και ειδών διατροφής.

Η παράδοση της προσφοράς πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, παρουσία εκπροσώπων της δομής και εργαζομένων της εταιρείας. Εκ μέρους των εργαζομένων της UCB, ο κ. Ιωάννης Κόκκοτος, Head of Immunology SEE & BBCM/Country Lead Greece παρέδωσε την επιταγή στη συντονίστρια της δομής, κ. Κοκολαντωνάκη, σε μια συμβολική στιγμή που ανέδειξε τη σημασία της συνέχειας και της συλλογικής προσφοράς. Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας και των ανθρώπων της να βρίσκονται δίπλα σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, ως μέρος μιας ευρύτερης φιλοσοφίας που προάγει την αλληλεγγύη, την υπευθυνότητα και τη σύνδεση με την κοινωνία.

Το έργο της Μονάδας Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας»

H Μονάδα Προστασία Παιδιού «Άγιος Ανδρέας» ανήκει στο δίκτυο δομών παιδικής προστασίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Η Μονάδα φιλοξενεί 32 παιδιά 4-12 ετών και το παραγόμενο έργο της περιλαμβάνει τη φιλοξενία, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία ανηλίκων, που στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Μέσω προγραμμάτων και δράσεων ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού, μορφωτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα που προάγουν την καλλιέργεια του πνεύματος, των προσωπικών ενδιαφερόντων και των ταλέντων των μικρών φιλοξενούμενων, ενισχύεται η ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους και η ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Βασικός σκοπός της Μονάδας είναι η διασφάλιση του δικαιώματος κάθε παιδιού να μεγαλώνει σε ένα ασφαλές και σταθερό οικογενειακό περιβάλλον.

Όταν δεν καθίσταται εφικτή η επιστροφή του παιδιού στην βιολογική οικογένεια, επιδιώκεται η τοποθέτηση του :

-μέσω του θεσμού της αναδοχής ( προσωρινή οικογένεια) ή

-μέσω της υιοθεσίας (μόνιμη οικογένεια)