Η Jennifer Lopez μας άφησε για άλλη μια φορά με το στόμα ανοιχτό ανεβάζοντας μια φωτογραφία από το γυμναστήριο που δείχνει τους απίστευτους κοιλιακούς της. Η 56χρονη σταρ αποδεικνύει πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός όταν υπάρχει θέληση και λίγη παραπάνω προσπάθεια. Το σώμα της είναι το αποτέλεσμα μιας καθημερινής ρουτίνας που την κρατάει σε φόρμα και της δίνει αυτή την τρομερή ενέργεια πάνω στη σκηνή. Αν θέλετε κι εσείς να δείτε διαφορά στον καθρέφτη σας, υπάρχουν μερικές κινήσεις που μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι σύμμαχοί σας.

Η κλασική και αγαπημένη σανίδα

Η σανίδα είναι ίσως η πιο απλή αλλά και η πιο αποτελεσματική άσκηση που μπορείτε να κάνετε. Δεν χρειάζεται εξοπλισμό, παρά μόνο το βάρος του σώματός σας. Στηρίζεστε στους πήχεις και στις μύτες των ποδιών σας και προσπαθείτε να κρατήσετε το σώμα σας σε μια ευθεία γραμμή σαν τραπέζι. Μπορεί στην αρχή τα δευτερόλεπτα να φαίνονται αιώνες, αλλά είναι ο καλύτερος τρόπος για να σφίξει όλη η περιοχή της κοιλιάς και να αποκτήσετε γερό κορμό.

Ανεβάσματα ποδιών για την κάτω κοιλιά

Αυτή η άσκηση στοχεύει σε ένα σημείο που όλες μας απασχολεί λίγο παραπάνω. Ξαπλώνετε ανάσκελα και σηκώνετε τα πόδια σας ψηλά μέχρι να σχηματίσουν μια γωνία με το σώμα σας. Το μυστικό εδώ είναι να τα κατεβάζετε πολύ αργά χωρίς να ακουμπάνε στο πάτωμα. Με αυτόν τον τρόπο νιώθετε τους μύες να δουλεύουν πραγματικά και το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει πολύ γρήγορα.

Στροφές κορμού για μέση δαχτυλίδι

Για να δώσετε σχήμα στη μέση σας, οι στροφές κορμού είναι η ιδανική επιλογή. Καθισμένες στο πάτωμα με τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα, στρίβετε το σώμα σας από τη μία πλευρά στην άλλη. Είναι η κίνηση που βοηθάει τους πλάγιους κοιλιακούς να γραμμώσουν και χαρίζει αυτή την όμορφη σιλουέτα που θαυμάζουμε στην JLo.

Ποδήλατο στον αέρα

Το γνωστό ποδήλατο είναι μια από τις πιο διασκεδαστικές ασκήσεις γιατί συνδυάζει κίνηση και ένταση. Φέρνετε τον αγκώνα σας προς το αντίθετο γόνατο εναλλάξ, σαν να κάνετε πετάλι. Είναι μια ολοκληρωμένη άσκηση που ενεργοποιεί κάθε σημείο της κοιλιάς και βοηθάει πολύ στην καύση του λίπους στην περιοχή.

Τέλος, τίποτα δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και η Jennifer Lopez το ξέρει καλά αυτό. Η γυμναστική είναι ένα δώρο που κάνουμε στον εαυτό μας για να νιώθουμε όμορφα και υγιείς. Ξεκινήστε με λίγα λεπτά την ημέρα και σύντομα θα δείτε το σώμα σας να αλλάζει και την αυτοπεποίθησή σας να ανεβαίνει. Με λίγη υπομονή και χαμόγελο, μπορείτε να φτάσετε πιο κοντά στον στόχο σας και να νιώσετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας.