Αν σου έλεγα να φανταστείς το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο, πιθανότατα το μυαλό σου θα πήγαινε κάπου στο Ντουμπάι ή στο Λας Βέγκας. Κι όμως, η πραγματικότητα σε πάει αλλού. Στην καρδιά της Μαλαισίας, το First World Hotel & Plaza κρατά σταθερά τον τίτλο, με έναν αριθμό που δύσκολα χωράς στο μυαλό σου…. 7.351 δωμάτια.

Από ένα μεγάλο ξενοδοχείο… σε έναν μικρό «κόσμο»

Όταν άνοιξε το 2006, διέθετε ήδη 6.118 δωμάτια. Ένας αριθμός που από μόνος του θα ήταν αρκετός για να το κατατάξει στα πιο εντυπωσιακά ξενοδοχεία παγκοσμίως. Ωστόσο, το 2008 έχασε την πρωτιά από το The Venetian Resort στο Λας Βέγκας, που τότε επεκτάθηκε δυναμικά. Δεν έμεινε όμως εκεί. Με την προσθήκη ενός δεύτερου πύργου το 2015, το First World Hotel επανήλθε πιο δυνατό και από τότε παραμένει στην κορυφή. Όχι απλώς ως «μεγάλο», αλλά ως το μεγαλύτερο.

Γιατί γεμίζει σχεδόν πάντα

Εδώ είναι που το πράγμα γίνεται πιο ουσιαστικό. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο το μέγεθος, αλλά το πώς αυτό το μέγεθος δουλεύει στην πράξη. Βρίσκεται κοντά στην Kuala Lumpur, σε μια περιοχή που έχει εξελιχθεί σε πλήρες entertainment hub. Δεν πας απλώς για να κοιμηθείς, αλλά για να περάσεις αρκετυές μέρες!

Δίπλα σου έχεις εμπορικά κέντρα, θεματικά πάρκα και το μοναδικό νόμιμο καζίνο της χώρας. Σε μια χώρα όπου ο τζόγος είναι περιορισμένος λόγω θρησκευτικών κανόνων, αυτό από μόνο του είναι game changer. Και φυσικά, υπάρχει και ο πιο «γήινος» λόγος. Οι τιμές. Δεν πρόκειται για ένα ξενοδοχείο που απευθύνεται μόνο σε λίγους. Αντίθετα, παίζει πολύ δυνατά στο κομμάτι της προσβασιμότητας, με επιλογές για σχεδόν κάθε budget.

Πώς λειτουργεί χωρίς να καταρρεύσει

Φυσικά η τεχνολογία είναι και πάλι πρωταγωνιστής. Για να μπορέσει να διαχειριστεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, το ξενοδοχείο έχει επενδύσει σε πλήρως αυτοματοποιημένο check in. Αντί για ουρές σε ρεσεψιόν, χρησιμοποιείς kiosks και η διαδικασία γίνεται γρήγορα και χωρίς καθυστερήσεις. Σε επίπεδο δωματίων, η ποικιλία είναι εξίσου μεγάλη. Από standard επιλογές μέχρι πιο αναβαθμισμένες σουίτες, η λογική είναι ξεκάθαρη. Να καλυφθεί κάθε ανάγκη, για κάθε πορτοφόλι.

Εν ολίγοις, το First World Hotel δεν προσπαθεί να σε κερδίσει με πολυτέλεια «wow». Δεν είναι αυτός ο στόχος του. Αυτό που κάνει, και το κάνει πολύ καλά, είναι να σου δείχνει πώς μπορεί να λειτουργήσει ο μαζικός τουρισμός όταν οργανώνεται σωστά. Είναι ένας χώρος που μοιάζει περισσότερο με πόλη παρά με ξενοδοχείο. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι το πραγματικό του πλεονέκτημα δεν είναι τα 7.351 δωμάτια. Είναι το γεγονός ότι, παρόλο το χάος που θα περίμενες, συνεχίζει να δουλεύει σαν καλοκουρδισμένη μηχανή.