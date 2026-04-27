Η μόδα κάνει κύκλους και αυτό είναι μια αλήθεια που την επιβεβαιώνουμε κάθε σεζόν όμως υπάρχουν κάποια κομμάτια που δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά από την καρδιά μας. Η ιταλική Scholl το γνωρίζει καλά αυτό και για τη σεζόν Άνοιξη Καλοκαίρι 2026 αποφάσισε να μας θυμίσει γιατί η άνεση μπορεί να είναι απίστευτα ελκυστική με το αγαπημένο iconic ξύλινο πέδιλο. Η νέα συλλογή αποτελεί έναν φόρο τιμής στην κληρονομιά του brand αλλά με μια φρέσκια ματιά που ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα.

Μια επέτειος γεμάτη στυλ και ιστορία

Το 2026 δεν είναι απλώς μια ακόμα χρονιά για την εταιρεία καθώς γιορτάζει τα 70 χρόνια του θρυλικού Pescura. Αυτό το πέδιλο που πρωτοεμφανίστηκε το 1956 κατάφερε να γίνει το απόλυτο σύμβολο του boho στυλ στα 60s και να αγαπηθεί από ολόκληρες γενιές για τον μοναδικό συνδυασμό χειροποίητης τέχνης και εργονομίας. Φέτος το Pescura επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο με νέα ενέργεια και υφές που το κάνουν πιο επίκαιρο από ποτέ.

Οι νέες αφίξεις που θα λατρέψουμε

Στη φετινή συλλογή η Scholl παίζει με τα χρώματα και τις γραμμές δίνοντας μας επιλογές που καλύπτουν κάθε γούστο. Το Pescura Claire έρχεται σε μια πιο θηλυκή εκδοχή είτε ως κλασικό clog είτε με ένα κομψό strap ενώ το Pescura Cameron κλέβει την παράσταση με το λαμπερό high gloss τελείωμα του. Οι αποχρώσεις ξεκινούν από το απαλό γαλάζιο και φτάνουν μέχρι το έντονο ροζ και το ζεστό κεραμιδί προσφέροντας την απαραίτητη ζωντάνια στις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις. Για όσες προτιμούν τον φελλό τα μοντέλα με τη signature άνεση ανανεώνονται με graphic animal prints που δίνουν έναν πιο τολμηρό χαρακτήρα.

Η καινοτομία συναντά την υψηλή μόδα

Είναι εντυπωσιακό πώς ένα brand που ξεκίνησε το 1899 καταφέρνει να παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων των it-girls παγκοσμίως. Με συνεργασίες που φτάνουν μέχρι τους οίκους Balenciaga και Ganni η Scholl αποδεικνύει ότι το καλό design και η φροντίδα για τα πόδια μας μπορούν να συμβαδίζουν με την υψηλή ραπτική. Η φετινή καινοτομία περιλαμβάνει ακόμα και αντρικό σχέδιο με τον ξύλινο πάτο σε σκούρες αποχρώσεις οξιάς συνδυάζοντας την παράδοση με τις καθαρές σύγχρονες γραμμές.

Εν ολίγοις, είτε ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας είτε για τις βόλτες στην πόλη τα νέα σχέδια προσφέρουν αυτή την αίσθηση ελευθερίας που όλοι αναζητάμε. Η ποιότητα των υλικών και ο σεβασμός στην κατασκευή παραμένουν σταθερές αξίες που μας κάνουν να νιώθουμε σίγουρες για την επιλογή μας. Το φετινό καλοκαίρι ανήκει σε εκείνες που τολμούν να συνδυάσουν την αισθητική με την πραγματική άνεση χωρίς συμβιβασμούς.