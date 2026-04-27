Τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα! Η μέρα φέρνει μια περίεργη ισορροπία ανάμεσα στο «θέλω» και στο «πρέπει». Από τη μία νιώθεις ότι χρειάζεσαι λίγο χώρο για σένα, από την άλλη όμως υπάρχουν πράγματα που δεν παίρνουν αναβολή. Αν το χειριστείς έξυπνα, μπορείς να τα προλάβεις όλα χωρίς να εξαντληθείς.

Κριός

Σήμερα έχεις ένταση μέσα σου, αλλά δεν είναι απαραίτητα κακή. Αν τη διοχετεύσεις σωστά, μπορείς να τελειώσεις εκκρεμότητες που σε ταλαιπωρούν. Προσοχή μόνο σε απότομες αντιδράσεις με άτομα κοντά σου. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να απαντάς σε όλα.

Ταύρος

Η μέρα σε θέλει λίγο πιο συναισθηματική απ’ όσο έχεις συνηθίσει. Ίσως πιάσεις τον εαυτό σου να σκέφτεται πράγματα από το παρελθόν. Μην το αποφύγεις, κάτι έχει να σου πει όλο αυτό. Παράλληλα, μια μικρή χαρά μέσα στη μέρα θα σου φτιάξει τη διάθεση.

Δίδυμοι

Επικοινωνιακά είσαι στα πάνω σου, αλλά υπάρχει μια τάση να λες περισσότερα απ’ όσα χρειάζεται. Κράτα λίγο μέτρο, ειδικά σε θέματα που δεν σε αφορούν άμεσα. Από την άλλη, είναι καλή στιγμή για συζητήσεις που έχεις αναβάλει.

Καρκίνος

Η προσοχή σου στρέφεται σε οικονομικά ή πρακτικά ζητήματα. Ίσως νιώσεις μια μικρή πίεση, αλλά δεν είναι κάτι που δεν λύνεται. Αν οργανωθείς λίγο καλύτερα, θα δεις ότι τα πράγματα μπαίνουν σε σειρά. Μην αφήνεις το άγχος να σε παρασύρει.

Λέων

Η μέρα σε φέρνει στο προσκήνιο, είτε το θέλεις είτε όχι. Έχεις τη δύναμη να τραβήξεις τα βλέμματα, αλλά και την ευθύνη να διαχειριστείς καταστάσεις σωστά. Απόφυγε την υπερβολή και δείξε την πιο ουσιαστική πλευρά σου.

Παρθένος

Σήμερα χρειάζεσαι λίγο χρόνο μόνη σου, χωρίς πολλές φωνές γύρω σου. Κάτι μέσα σου ζητάει ηρεμία και ξεκαθάρισμα. Μην πιεστείς να είσαι παραγωγική συνεχώς. Μερικές φορές η παύση είναι το πιο χρήσιμο πράγμα.

Ζυγός

Οι φίλοι και οι επαφές σου παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα. Μια συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει τα μάτια σε κάτι που δεν είχες σκεφτεί. Παράλληλα, είναι καλή στιγμή να επανασυνδεθείς με άτομα που είχες απομακρυνθεί.

Σκορπιός

Τα επαγγελματικά σου ζητούν προσοχή και σοβαρότητα. Μπορεί να νιώσεις ότι σε παρακολουθούν ή σε κρίνουν περισσότερο από το συνηθισμένο. Αν μείνεις συγκεντρωμένη, θα βγεις κερδισμένη. Απόφυγε τα παιχνίδια εξουσίας.

Τοξότης

Έχεις ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, έστω και νοητικά. Ίσως σκεφτείς ένα ταξίδι ή κάτι νέο που σε ενθουσιάζει. Μην το αφήσεις μόνο στη σκέψη. Ακόμα και ένα μικρό βήμα μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση.

Αιγόκερως

Η μέρα φέρνει πιο βαθιά συναισθήματα και ίσως κάποιες εσωτερικές συγκρούσεις. Μην τα αγνοήσεις, αλλά μην τα μεγαλοποιείς κιόλας. Κάποια πράγματα χρειάζονται χρόνο για να ξεκαθαρίσουν. Δώσε χώρο στον εαυτό σου.

Υδροχόος

Οι σχέσεις σου έρχονται στο προσκήνιο. Είτε μιλάμε για σχέση είτε για συνεργασία, κάτι χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Μην αποφύγεις τη συζήτηση, ακόμα κι αν σε δυσκολεύει. Η ειλικρίνεια σήμερα είναι το κλειδί.

Ιχθύες

Η καθημερινότητα σε πιέζει λίγο περισσότερο σήμερα, αλλά είναι στο χέρι σου να τη διαχειριστείς. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Πρόσεξε και την ενέργειά σου, μην την ξοδεύεις άσκοπα.

Στο τέλος της ημέρας, θυμήσου ότι δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα τέλεια, αρκεί να τα κάνεις με επίγνωση.